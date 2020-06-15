Лжеэкстрасенсы обманули людей на пять миллионов рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о массовом обмане людей лжеэстарсенсами.

По ее совам, сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа при участии Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии мошеннических действий.

Злоумышленники рекламировали экстрасенсорные услуги, выкупив эфирное время на телеканалах. Позвонив по указанному номеру, доверчивые граждане рассказывали оператору колл-центра о своей проблеме. Тот, в свою очередь, записывал потерпевших на первичный магический обряд стоимостью от двадцати до двадцати пяти тысяч рублей, после которого у них якобы обнаруживалась порча. Для исцеления аферисты предлагали клиентам оплатить дополнительную экстрасенсорную помощь.

Через некоторое время подозреваемые перезванивали гражданам и уверяли, что в рамках программы поддержки им положена денежная компенсация за ранее выполненные обряды. После получения денег лжеэкстрасенсы переставали выходить на связь.

На территории Московского региона и Липецкой области сотрудниками полиции задержаны предполагаемый организатор и восемь активных участников группы. Следственным управлением Управления внутренних дел по Северо-Западному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве возбуждено девять уголовных дел, по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Из них восемь с квалифицирующим признаком в составе организованной группы. В отношении пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Установлены обстоятельства более пятидесяти эпизодов противоправной деятельности задержанных. Общая сумма ущерба превышает пока пять миллионов рублей.

Проведено двенадцать обысков по местам фактического проживания подозреваемых, а также в офисах, где располагались колл-центры. Обнаружены и изъяты базы с персональными данными граждан, банковские карты, компьютерная техника, средства связи и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел.

Проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.