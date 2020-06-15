Этого выступления президента Эмманюэля Макрона ждали все французы. Ведь он должен был не только объявить об ускоренном выходе страны из карантина, что, кстати, и произошло, но также высказаться по поводу "злобы дня" - недавних протестных манифестаций. Тех самых, в ходе которых разного рода радикалы обвиняли в насилии и расизме полицию, а также требовали от властей перекроить прошлое страны, пригвоздив к позорному столбу целый ряд исторических личностей, сыгравших, заметим, капитальную роль в становлении французской государственности.

Президент однозначно высказался в поддержку правоохранителей. "Без республиканского порядка нет ни безопасности, ни свободы, а их обеспечивают полицейские и жандармы", - заявил хозяин Елисейского дворца и добавил, что "ради этого они ежедневно подвергаются риску". Как бы расставляя точки над i в развернувшейся во многих западных странах полемике вокруг их давнего колониального прошлого, Макрон заявил, что Франция не собирается вычеркивать из своей истории какие-либо имена, а также "сносить памятники". При этом он назвал организаторов и участников этой подрывной кампании лицами, действующими в интересах замкнутых этнических общин, которые стремятся использовать борьбу с расизмом в своих целях.

Тем самым он ответил как всем местным сторонникам "статуепада", а также бывшему премьеру Жану-Марку Эйро, который ныне руководит Фондом памяти рабовладельческих времен. Так вот Эйро потребовал переименовать зал в Национальном собрании, носящий имя Жана-Батиста Кольбера - выдающегося деятеля Франции, правой руки короля Людовика XIV. Экс-премьер припомнил этой исторической личности тот факт, что при нем в 1685 году был разработан "Черный кодекс", регламентирующий правовое положение рабов и связанных с этим вопросов во французских колониях.

Франция не собирается вычеркивать из своей истории какие-либо имена

Как считают некоторые местные комментаторы, можно только надеяться, что этот смелый и явно не "политкорректный" демарш Макрона заставит определиться в этом вопросе и других европейских политиков такого ранга.

Между тем

Тем временем волна "антирасистского" вандализма докатилась и до Австралии, где протестующие обливают краской и разрисовывают памятники Джеймсу Куку и другим историческим фигурам. Первому достается больше всех: от рук вандалов пострадали уже две его статуи в Сиднее. Двум активисткам, изуродовавшим один из памятников, предъявили обвинения в порче имущества и пока отпустили под залог. Еще один вандал, разрисовавший монумент другому капитану, Джеймсу Стирлингу, предстанет перед судом в эту пятницу. "Существующее наказание за подобные действия довольно сурово - до пяти лет тюрьмы и высокие штрафы... но мы всегда готовы ужесточить его, - заявила премьер австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян. - Я призываю всех, вне зависимости от того, насколько рьяно они готовы отстаивать свои взгляды, не нарушать закон".

Подготовила Диана Ковалева