Марат Хуснуллин: Ввод жилья с начала года упал на пять процентов

На фоне пандемии коронавируса и связанных с ней экономических трудностей ввод жилья в России с начала 2020 года упал на 5%. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Надо понимать, что инерционность отрасли приведет к потерям, потому что надо понимать, что ввод жилья - уже минус 5%, - сказал вице-премьер. - Мы надеемся, что все меры поддержки отрасли нас как-то приостановят, потому что в предыдущие кризисы мы падали минус 30%. Наша ключевая задача - не допустить такого падения".

По прогнозу Марата Хуснуллина, падения показателей ввода жилья на 10% к концу года можно было бы считать идеальным вариантом.

Всего в стране с января по апрель ввели в строй 17,7 млн кв. м жилья, подсчитал Росстат. Это на 9,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В апреле падение составило 36,5% при завершении строительства 3 млн кв. м жилья, уточняет "Интерфакс".

При этом Минстрой ранее заявлял, что не ждет в этом году снижения показателей ввода жилья.