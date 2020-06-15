Минюст предлагает установить минимальный размер алиментов

Статус "безработный" перестанет быть поводом для некоторых отцов платить мизерные алименты своим детям или не платить их вовсе.

Минюст предлагает закрепить на законодательном уровне минимальный размер алиментов. Это поможет разорвать порочную связь: нет зарплаты - нет и алиментов. Сейчас идет работа над соответствующими положениями Семейного кодекса.

Как сообщил в разговоре с "РГ" представитель минюста, рассчитывать нижний порог алиментов будут исходя из прожиточного минимума на ребенка либо из минимального размера оплаты труда в каждом конкретном регионе.

Так, в Москве МРОТ составляет более 20 тысяч рублей. В регионах он немного ниже. Например, в Саратовской области это 12,5 тысячи рублей. В любом случае это существенно больше тех сумм, которые порою получает один из родителей (в подавляющем большинстве случаев - мать) на содержание ребенка.

Допустим, если отец сидит на пособии по безработице, то процент по алиментам вычитают из этой суммы. Нижний порог для безработных: 1,5 тысячи рублей. Но даже если папа имеет официальный доход, но получает не как топ-менеджер, а что-то в районе МРОТ, то, согласно Семейному кодексу, ребенку полагается 25 процентов. То есть если отцу в Саратове платят по минимуму, то ребенок получит около 3 тысяч рублей в месяц.

Конечно, такой порядок цифр вряд ли покроет половину даже самых скромных расходов на ребенка. В любом регионе страны.

Ровно 3 тысячи рублей и присылает по алиментам на сына бывший муж Галины. Ее пятилетний Максим мечтает научиться кататься на велосипеде - как соседские мальчишки.

"Но какой тут велосипед на такие алименты, - рассказывает мама, - если их банально не хватает на "прокорми" и "одень". В ответ на претензии папа Максима раньше вообще показывал нулевые декларации по доходам. Казалось бы - с безработного и взятки гладки. Но зачастую это профанация. "Бывший муж на самом деле - гендиректор собственной фирмы, - объясняет Галина. - Сейчас он придумал другой способ, как не платить реальную сумму от своих доходов: устроился сам к себе в фирму кассиром на оклад в 12 тысяч и платит алименты с этой суммы. И это при том, что папа Максима недавно купил себе новую машину, а до введения карантина активно ездил по заграницам. Но вот на велосипед сыну у него якобы "нет денег".

Как считает Дмитрий Шевелько, кандидат юридических наук, единственный способ заставить родителя платить адекватные деньги - установить такой же МРОТ, как и минимальный размер алиментов. Поэтому он полностью поддерживает законодательную инициативу минюста, добавляя, что такая гарантия станет защитой не только в условиях, когда один из родителей не работает.

"Сейчас у нас очень низкая культура ответственности за своего ребенка и уплаты алиментов, - рассказывает юрист. - Очень часто отцы не хотят платить нормальные алименты, поэтому скрывают свои доходы, имущество переписывают на родителей, братьев, сестер и т.д. На данный момент в этих случаях мать и ребенок не защищены". На практике история Галины и ее сына - одна из тысяч похожих. Изменить вопиющее положение дел смогут новые поправки. "МРОТ поставит человека перед выбором: либо ты открываешь доходы, либо тебя привлекут к ответственности, вплоть до уголовной", - подчеркивает юрист.

Потому что пока найти управу на таких нерадивых отцов достаточно сложно. Доказать, что имеет место сокрытие реальных доходов с целью ухода от уплаты алиментов, сейчас можно только по одному сценарию. Мать ребенка может подать иск об изменении порядка начисления алиментов с процентов от дохода на твердую денежную сумму. Однако это непростой путь - придется подтвердить в суде, что вы в два раза больше тратите на интересы ребенка: собирать абсолютно все чеки и платежные документы.

С принятием нового закона достаточно будет придти в суд, который выпишет приказ, и МРОТ будет автоматически вычтен с доходов отца. И только если эта сумма, рассчитанная по МРОТ, не покрывает реальные расходы на ребенка, то в суде можно просить увеличить размер алиментов, чтобы сохранить для ребенка прежний уровень обеспечения. Это позволяет сделать 83 статья Семейного кодекса, над улучшением положений которой также сейчас работают в министерстве. Так что в конечном счете у матери будет выбор: либо получать определенный процент с зарплаты бывшего мужа, либо потребовать твердую сумму в размере МРОТ.

В случае принятия закона достаточно будет прийти в суд, и он выпишет приказ о назначении алиментов в размере МРОТ

Галина не боится сложностей и готова пойти в суд за твердой денежной суммой для сына. В рамках нынешнего законодательства это долгая и непростая тяжба. Если бы предлагаемые правила уже действовали, она могла бы уже сейчас в упрощенном порядке получить судебный приказ о начислении алиментов в размере МРОТ вместо 3 тысяч рублей, и это стало бы хорошим подспорьем на время, пока идет большое разбирательство. Папа Максима не видится с сыном уже полтора года, даже не поздравляет с днем рождения. Конечно, ни одна буква закона не пробудит в нем отцовские чувства. Зато если новые правки будут приняты, то у Макса все-таки появится велосипед, и он сможет сказать всем друзьям: "Это мне папа подарил!", перестав наконец чувствовать себя белой вороной. Заставить любить своего ребенка, интересоваться им и искренне радоваться его новым навыкам и умениям государство, увы, не может, но зато обязать выплачивать деньги, достаточные для того, чтобы ребенок рос и жил полноценной жизнью, - вполне по силам властей.