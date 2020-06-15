Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 г. № 295 "Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году"

Зарегистрирован 11.06.2020 г. № 58629

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.06.2020 г.

Вступает в силу 15 июня 2020 г.

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" и в соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), подпунктом 4.2.28 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019,№ 51, ст. 7631), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые особенности заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня 2020 года.

Министр С.С.Кравцов

Приложение

Утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 2020 года № 295

Особенности заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году

1. Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2015 г., регистрационный № 31472), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. № 329 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 апреля 2014 г., регистрационный № 32161), от 28 мая 2014 г. № 599 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2014 г., регистрационный № 32605), от 8 июня 2015 г. № 571 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2015 г., регистрационный № 37900), от 31 мая 2016 г. № 643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2016 г., регистрационный № 42483), от 9 января 2017 г. № 3 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный № 45525) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2018 г. № 315 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 г., регистрационный № 53352), в части учета результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования при заполнении и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в том числе с отличием (далее - аттестаты), не применяется.

2. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

3. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение).

4. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего образования определяются как среднее арифметическое четвертных (триместровых) отметок за 9 класс и выставляются в аттестат об основном общем образовании целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы среднего общего образования определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе и выставляются в аттестат о среднем общем образовании целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

5. В случае невозможности выдачи аттестата выпускнику лично или другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, выданной указанному лицу выпускником, образовательная организация по заявлению выпускника направляет аттестат в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Выпускник вправе в электронной форме посредством электронной почты образовательной организации, электронной информационной системы образовательной организации, в том числе с использованием функционала официального сайта образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", обратиться в образовательную организацию с просьбой о направлении ему отсканированной копии оригинала аттестата. Образовательная организация направляет отсканированную копию оригинала аттестата выпускнику по указанному им адресу электронной почты в течение 3 календарных дней после получения соответствующего обращения. При этом оригинал аттестата хранится в личном деле выпускника до момента его востребования выпускником или другим лицом при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и оформленной доверенности, выданной указанному лицу выпускником.