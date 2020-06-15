Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 г. № 296 "Об особенностях выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2020 году"

Зарегистрирован 11.06.2020 г. № 58630

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.06.2020 г.

Вступает в силу 15 июня 2020 г.

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" и в соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), приказываю:

1. Установить, что в 2020 году:

Порядок выдачи медали "За особые успехи в учении", утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 685 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2014 г., регистрационный № 32997), в части определения лиц, которым вручается медаль "За особые успехи в учении", не применяется;

медаль "За особые успехи в учении" вручается лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня 2020 года.

Министр С.С.Кравцов