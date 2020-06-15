Минтруд: Количество безработных в России превысило 4,5 млн человек

За два последних месяца число официально зарегистрированных безработных в России выросло на 1 миллион 50 тысяч человек и превысило 4,5 миллиона человек. Об этом рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 миллиона безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 миллион 50 тысяч человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 миллиона 424 тысяч человек", - сообщил министр.

При этом темпы прироста числа безработных снизились. Если с середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тысяч граждан, то в июне этот показатель составляет 155 тысяч человек в неделю. "Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился", - констатировал глава ведомства.

Третью неделю подряд уменьшается и прирост числа организаций, планирующих увольнения или перевод работников на неполную занятость, отметил Котяков, при этом число вакансий растет. На портале "Работа в России" сейчас представлено около 1 миллиона 200 тысяч вакансий, уточнил он.

По словам главы ведомства, стабилизация на рынке труда в Росси должна наступить в четвертом квартале 2020 года.