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15.06.2020 16:23
Рубрика: Экономика

Минтруд: Количество безработных в России превысило 4,5 млн человек

Текст: Галина Мисливская

За два последних месяца число официально зарегистрированных безработных в России выросло на 1 миллион 50 тысяч человек и превысило 4,5 миллиона человек. Об этом рассказал на совещании у президента РФ Владимира Путина министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"На 1 июня в Российской Федерации, по предварительным данным Росстата, свыше 4,5 миллиона безработных граждан. За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 миллион 50 тысяч человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 миллиона 424 тысяч человек", - сообщил министр.

Фото: iStock
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года

При этом темпы прироста числа безработных снизились. Если с середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тысяч граждан, то в июне этот показатель составляет 155 тысяч человек в неделю. "Таким образом, рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился", - констатировал глава ведомства.

Третью неделю подряд уменьшается и прирост числа организаций, планирующих увольнения или перевод работников на неполную занятость, отметил Котяков, при этом число вакансий растет. На портале "Работа в России" сейчас представлено около 1 миллиона 200 тысяч вакансий, уточнил он.

По словам главы ведомства, стабилизация на рынке труда в Росси должна наступить в четвертом квартале 2020 года.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Рынок труда

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