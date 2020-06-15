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15.06.2020 20:52
Рубрика: Власть

Проверка на срочность

Михаил Мишустин сообщил о дальнейших мерах по борьбе с коронавирусом
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 129(8183)
Ситуация с распространением коронавируса улучшается, однако Россия не останавливает тестирование на инфекцию. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, будут продолжаться и выезды медиков для помощи региональным коллегам.
Михаил Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус продолжат, несмотря на улучшение ситуации. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус продолжат, несмотря на улучшение ситуации. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус продолжат, несмотря на улучшение ситуации. Фото: РИА Новости

Обстановка с пандемией обсуждалась на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Фото: iStock
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Уже демонстрируют положительную динамику Москва, Подмосковье и ряд других регионов, заявил глава правительства. Однако "даже в условиях смягчения режима ограничений в ряде регионов все меры профилактики необходимо по-прежнему соблюдать", призвал Мишустин граждан. Ведь, как и раньше, надо заботиться о здоровье - и своем, и близких.

В свою очередь, государство будет наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей, подчеркнул премьер-министр. "В среднем за сутки мы проводим около 300 тысяч тестирований, всего уже сделано более 15 миллионов исследований в стране, - рассказал глава кабмина. - По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров".

Мало того, Россия - первая страна, которая не остановила этот процесс после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться. "Это важно для оценки ситуации в целом. Но в первую очередь - для снижения числа тяжелых случаев заболевания, - пояснил Мишустин. - Ведь благодаря вовремя сданному тесту можно быстрее выявить болезнь и начать лечение".

В ряде европейских стран уже начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода, сделал вывод глава правительства.

В среднем за сутки мы проводим около 300 тысяч тестирований, всего уже сделано более 15 миллионов исследований в стране

В некоторых российских регионах "вирус проявился позже" и число заболевших остается высоким, напомнил Мишустин. Каждый регион РФ сможет рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации, заверил премьер-министр. В такие территории направляются выездные бригады врачей, куда входят опытные медики, сообщил глава кабмина. Специалисты из федерального центра, по его словам, помогают на местах выявлять новые случаи, консультируют местных врачей по поводу наиболее тяжелых пациентов. Такие выезды были уже в 11 регионов.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Совместными усилиями удается сдержать распространение инфекции. Пример хорошей работы по борьбе с ней - ситуация в Дагестане. Там, по словам Мишустина, удалось наладить медпомощь и обеспечение лекарствами. И в итоге снизить число новых больных. Как уточнил глава минздрава Михаил Мурашко, стабилизировать ситуацию в республике удалось за три недели. При этом число тестов в Дагестане возросло более чем в шесть раз. В ближайшее время специалисты минздрава намерены выехать в Амурскую область, Карачаево-Черкесию и на Камчатку.

Кроме того, глава минздрава оценил, как в целом была организована медпомощь пациентам с коронавирусом в сложной ситуации. По его словам, и стационарное, и амбулаторное звенья сработали четко, и запасы реанимационных коек "велики". Оперативно следить за наличием свободных мест в больницах позволяет созданная минздравом информационная система. Она также фиксирует, насколько успешен исход заболевания у пациентов, которых лечат зарегистрированными в России лекарствами от коронавируса.

Завершая выступление, Михаил Мурашко согласился с главой правительства в том, что необходимо продолжать меры профилактики. Это является крайне важным элементом для снижения заболеваемости.

Дорожная карта продовольственной безопасности

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин сообщил о том, что он подписал план мероприятий по реализации новой доктрины продовольственной безопасности РФ. Одна из главных целей этого документа - повысить качество продукции на прилавках.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Мишустин рассказал о влиянии коронавируса на экономику

Президент утвердил доктрину в конце января нынешнего года, напомнил глава кабмина. А теперь разработан комплекс решений для выполнения поставленных задач. Михаил Мишустин подчеркнул, что российский АПК уже надежно обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания. А в перспективе планируется наращивать темпы производства сельхозпродукции. "Но не менее важно, чтобы продукты, которые покупают граждане, были высокого качества, - особо отметил Мишустин. - В плане предусмотрены меры контроля за производством пищевой продукции". При этом, добавил глава кабмина, будет учитываться необходимость соблюдения технических регламентов Евразийского экономического союза.

Среди других мероприятий по повышению продовольственной безопасности - шаги по развитию сельских территорий, закупке современной техники для аграриев, поддержке науки и расширению торговли. "Работу по выполнению "дорожной карты" будем вести во взаимодействии с нашими сенаторами, - сообщил премьер-министр. - Они представляют все регионы нашей страны и хорошо знают их специфику, которая довольно сильно различается. Это всегда необходимо учитывать, чтобы добиться максимально эффективной реализации наших решений". Мишустин отдельно остановился на теме кредитования агропрома. Льготные инвестиционные кредиты производителям сельхозпродукции уже положены. А теперь дополнительную поддержку получат те, кто создает новые рабочие места и повышает конкурентоспособность российской сельхозпродукции. Речь об участниках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". "Мы скорректировали правила выделения субсидий на возмещение банкам недополученных доходов по льготным инвесткредитам, - сообщил он. - Теперь при формировании ими реестра потенциальных заемщиков в приоритетном порядке в него должны быть включены сельскохозяйственные производители, участвующие в этом национальном проекте".

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