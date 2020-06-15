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15.06.2020 13:46
Рубрика: Общество

Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных

Текст: Татьяна Замахина
Количество тестов на коронавирус в России продолжит расти, несмотря на улучшение ситуации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, Россия - первая страна, которая не останавливает этот процесс.
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Ситуация по оперативным данным постепенно улучшается, констатировал он в ходе президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Глава кабмина привел в пример Москву, Подмосковье и ряд других регионов, которые уже демонстрируют положительную динамику.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Однако "даже в условиях смягчения режима ограничений в ряде регионов все меры профилактики необходимо по-прежнему соблюдать", призвал Мишустин граждан. "Это необходимо, чтобы "не пострадало ни ваше здоровье, ни здоровье ваших близких", - пояснил он.

В свою очередь, государство будет наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей, подчеркнул премьер-министр.

- В среднем за сутки мы проводим около 300 тысяч тестирований, всего уже сделано более 15 миллионов исследований в стране, - рассказал он. - По числу тестов наше государство находится среди мировых лидеров.

Мало того, Россия - первая страна, которая не останавливает этот процесс после того, как темпы распространения инфекции стали снижаться. "Это важно для оценки ситуации в целом. Но в первую очередь - для снижения числа тяжелых случаев заболевания, - пояснил Мишустин. - Ведь благодаря вовремя сданному тесту можно быстрее выявить болезнь и начать лечение".

В ряде европейских стран уже начали движение по этому пути, что подтверждает прогрессивность российского подхода, сделал вывод глава кабмина.

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