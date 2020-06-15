Указ мэра Москвы от 15 июня 2020 года № 72-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ, от 9 апреля 2020 г. № 41-УМ, от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ, от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 28 апреля 2020 г. № 51-УМ, от 30 апреля 2020 г. № 53-УМ, от 7 мая 2020 г. № 55-УМ, от 21 мая 2020 г. № 59-УМ, от 27 мая 2020 г. № 61-УМ, от 4 июня 2020 г. № 66-УМ, от 8 июня 2020 г. № 69-УМ):

1.1. Пункт 20.3 указа изложить в следующей редакции:

"20.3. Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых не истек в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно), при обращении пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" не ранее 12 июня 2020 г. подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно), но не менее 5 календарных дней, при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно) с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено не более 22 поездок.

В случае если в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно) с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено более 22 поездок, сроки действия оплаченных проездных билетов также подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 г. по 11 мая 2020 г. (включительно), но не менее 5 календарных дней, со дня обращения пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 11 мая 2020 г. (включительно) было совершено не более 8 поездок.".

1.2. Пункт 20.4 указа изложить в следующей редакции:

"20.4. Сроки действия оплаченных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на 60 поездок, без лимита поездок на 30 дней, 90 дней, 365 дней, срок действия которых истек в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно), при обращении пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" не ранее 12 июня 2020 г. подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно), но не менее 5 календарных дней, со дня обращения в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно) с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено не более 22 поездок.

В случае если в период с 30 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно) с использованием указанных билетов либо с использованием других билетов, записанных на носители указанных билетов, было совершено более 22 поездок, сроки действия оплаченных проездных билетов также подлежат продлению на срок, равный сроку действия таких билетов в период с 30 марта 2020 г. по 11 мая 2020 г. (включительно), но не менее 5 календарных дней, со дня обращения пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс", при условии, что в период с 30 марта 2020 г. по 11 мая 2020 г. (включительно) было совершено не более 8 поездок.".

1.3. Пункт 20.5 указа изложить в следующей редакции:

"20.5. Сроки действия оплаченных льготных проездных билетов ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" для обучающихся и студентов без лимита поездок на месяц и на три месяца подлежат продлению при обращении пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" на срок, равный числу календарных месяцев (в том числе неполных) срока действия указанных проездных билетов в период с 26 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно), со дня обращения пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс". В случае если студенты или обучающиеся в период с 26 марта 2020 г. по 8 июня 2020 г. (включительно) приобрели аналогичные билеты или билеты с большим сроком действия, то в порядке, установленном настоящим пунктом, продлевается срок билета, приобретенного позднее.

В случае если до 1 сентября 2020 г. право на использование проездного билета, указанного в настоящем пункте, будет прекращено в установленном порядке, в том числе в связи с завершением обучения, при обращении пассажира в ГУП "Московский метрополитен", ГУП "Мосгортранс" срок действия такого проездного билета подлежит продлению в порядке, установленном настоящим пунктом, с обеспечением возможности использования в течение данного срока транспортного приложения социальной карты, на которую записан указанный проездной билет.".

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







