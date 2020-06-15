Мошенник выманил миллион рублей для якобы инвестиционного вложения

В пресс-службе УВД по Центральному административному округу столицы сообщили о задержании афериста, предлагавшего своим жертвам участие в крупных инвестициях.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества.

Выяснилось, что в полицию с заявлением обратился москвич. Он сообщил, что малознакомый гражданин предложил ему инвестировать денежные средства в якобы будущий совместный бизнес, на что тот согласился и передал ему свои сбережения. Впоследствии данный гражданин свои обязательства не выполнил, деньги не возвратил и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил 1 миллион рублей.

Сотрудники уголовного розыска на Дмитровском шоссе задержали подозреваемого - 28-летнего жителя столицы. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.