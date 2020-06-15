Москва объявила "персонами нон грата" двух чешских дипломатов

Новости

В Петербурге состоялась репетиция авиапарада в честь 75-летия Победы 12:59
Мосжилинспекция возобновляет прием граждан 12:51
В Подмосковье мошенники вымогали у бизнесменов 7 млн рублей 12:46
Япония приостанавливает развертывание комплексов ПРО Aegis Ashore 12:45
Аренда дач в Московском регионе подорожала на 13% 12:36
Синоптики прогнозируют субтропическую жару в Москве 12:25
В Подмосковье обнаружили крупную партию наркотиков 12:23
Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября 12:18
В Свердловской области режим ограничений продлен до 22 июня 12:11
Жаловавшийся на безденежье Пригожин приготовился раздавать деньги 12:11
Сбербанк запустил сервис проверки номера телефона на мошенничество 12:08
В горах Сочи открылся самый высокий водопад на курорте 12:07
Какие автомобильные гаджеты нельзя включать в прикуриватель 12:06
Собянин: За неделю в столице сократилось на 22% число госпитализаций с коронавирусом 12:01
Названы предварительные причины загрязнения реки в Сочи 11:52
В Карелии открыли для посещения острова Валаамского архипелага 11:46
Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий примет российское гражданство 11:45
Кто сможет приехать в Таиланд сразу после отмена ограничений 11:45
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения 11:45
В Волгограде осудили водителя маршрутки за изнасилование школьницы 11:44
Работник верфи пострадал при взрыве на строящемся корабле "Иван Папанин" 11:41
Московские спасатели освободили застрявшие в игрушке пальцы ребенка 11:40
Вышел трейлер психологического хоррора "Реликвия" 11:35
Следственный комитет откроет собственную поликлинику 11:34
Chevrolet начал продажи бюджетных моделей в России. Известны цены 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
15.06.2020 12:48
Рубрика: Власть

Москва объявила "персонами нон грата" двух чешских дипломатов

Текст: Юрий Когалов
Москва объявила "персонами нон грата" и высылает из страны двух чешских дипломатов. Как проинформировали на Смоленской площади, эта "мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги".

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, "персонами нон грата" объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня", - отметили в МИД РФ.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
В МИД РФ назвали причину вызова чешского посла

О данном решении было сообщено главе дипмиссии Чехии Витезславу Пивоньку, который был сегодня вызван в российское внешнеполитическое ведомство. "Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти", - отметили в МИД. При этом в министерстве обратили внимание на тот факт, что объявление о высылке российских дипломатов было озвучено премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и главой МИД Томашем Петржичеком. В Москве считают, что это лишь подтверждает, что "линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики". "Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Нарышкин назвал высылку дипломатов из Чехии гнусной провокацией

Напомним, в конце апреля еженедельник Respekt написал со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел гражданин с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин, который якобы предназначался для отравления политиков, причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Сообщалось, что тем самым политикам из-за этого понадобилась охрана полиции.

Эти обвинения в посольстве назвали "вопиющими и гнусными". "Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - констатировали в дипмиссии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Чехия Правительство МИД РГ-Видео

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Госдуму внесен законопроект о приостановке блокировки Telegram
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
СМИ: Выпуск банковских карт в России может стать платным
Россияне озвучили зарплатные ожидания после пандемии
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Следить за голосованием по Конституции будут более 500 тысяч наблюдателей