Москва объявила "персонами нон грата" двух чешских дипломатов

Москва объявила "персонами нон грата" и высылает из страны двух чешских дипломатов. Как проинформировали на Смоленской площади, эта "мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги".

"Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, "персонами нон грата" объявлены два сотрудника посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня", - отметили в МИД РФ.

О данном решении было сообщено главе дипмиссии Чехии Витезславу Пивоньку, который был сегодня вызван в российское внешнеполитическое ведомство. "Послу было сказано, что мера является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти", - отметили в МИД. При этом в министерстве обратили внимание на тот факт, что объявление о высылке российских дипломатов было озвучено премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и главой МИД Томашем Петржичеком. В Москве считают, что это лишь подтверждает, что "линия на обострение отношений с Россией возведена теперь в ранг государственной политики". "Такое развитие событий мы будем учитывать в общем контексте наших отношений с Чехией", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Напомним, в конце апреля еженедельник Respekt написал со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале месяца в Прагу прилетел гражданин с российским дипломатическим паспортом и привез в чемодане яд рицин, который якобы предназначался для отравления политиков, причастных к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Сообщалось, что тем самым политикам из-за этого понадобилась охрана полиции.

Эти обвинения в посольстве назвали "вопиющими и гнусными". "Речь идет о сфабрикованной провокации. Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - констатировали в дипмиссии.