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15.06.2020 14:18
Рубрика: Общество

Мурашко: В РФ создан резерв реанимационных коек для больных COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Амбулаторная и стационарная медицинская помощь в России организована четко, резерв созданных для пациентов с коронавирусной инфекцией коек, в том числе реанимационных, большой. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Мы видим заполняемость коек на территории всей страны и оперативно можем принимать решения, в том числе видим и загруженность реанимационных отделений, что немаловажно, - отметил министр. - Сегодня мы видим, что четко организованный процесс стационарной и амбулаторной помощи не загружает реанимационную койку, и мы видим, что резервы в стране велики".

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Оперативно следить за ситуацией и контролировать коечную сеть, по словам Мурашко, помогает единая информационная система.

Возможна ли в случае необходимости "переброска" больных из региона в регион, министр не сказал. Но в Европе такой способ оказать помощь всем нуждающимся в разгар эпидемии использовался - часть больных из северных районов Италии отправляли на лечение в Германию, где были свободные ресурсы.

В России ставку делают на четкую маршрутизацию пациентов: благодаря тестированию и ранней постановке диагноза можно принять своевременное решение, нужна ли конкретному больному помощь в стационаре. Или он может лечиться под присмотром врачей дома. Об этом сегодня заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, который отправился в рабочую поездку на Камчатку в связи с сообщениями о тяжелой ситуации в крае.

В качестве примера оперативной работы можно привести Дагестан, где стабилизировать ситуацию с коронавирусом удалось за три недели, считает Михаил Мурашко.

Фото: Медиакорпорация Китая
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"По Дагестану, опыт работы в этом регионе позволил нам достаточно за короткий промежуток времени, за три недели, стабилизировать ситуацию. Принимали участие и Министерство обороны, и Роспотребнадзор, и ФМБА, и Министерство здравоохранения, клиники федеральные и региональные", - сообщил Мурашко членам координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что "ситуация стабилизировалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов", но также в регионе удалось наладить широкое тестирование. "За последний месяц количество тестов увеличилось более, чем в шесть раз", - уточнил Мурашко.

Министр считает важным сотрудничество федеральных и региональных властей. Это позволяет быстрее стабилизировать ситуацию.

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