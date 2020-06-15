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15.06.2020 15:10
Рубрика: Экономика

На "Иннопроме" обсудят вызовы для фармацевтической промышленности

Удалось ли отрасли справиться с выполнением возросших потребностей здравоохранения в начале 2020 года, деятельность международных фармацевтических производителей на территории РФ в период пандемии, глобальные цепочки поставок фармацевтических субстанций и химической продукции, преодоление зависимости поставок АФИ из Азии, регистрация вновь импортируемых фармсубстанций в нынешних условиях  - эти и другие вопросы станут основой дискуссии в рамках INNOPROM ONLINE 17 июня. Трансляция доступна для всех желающих по предварительной регистрации. Начало в 12:00.

В числе спикеров заявлены первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, директор Департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Филипп Романов, заместитель руководителя Росздравнадзора Валентина Косенко, генеральный директор Sanofi в странах Евразийского региона Оксана Монж, генеральный директор "Росхимреактив" Ирина Вендило, генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов и другие.

Модерировать дискуссию будут первый вице-президент группы компаний "Формика" и директор деловой программы "ИННОПРОМ" Антон Атрашкин и Директор ФБУ "Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик" Владислав Шестаков.

INNOPROM ONLINE - проект, задачей которого является понять сегодня, какой будет глобальная промышленность завтра. Смогут ли технологии Индустрии 4.0 оперативно выдавать эффективные решения в условиях новой реальности? Какие новые подходы к управлению персоналом реально работают? Как изменится производственный процесс, в частности дуэт человека и машины? Как компании меняют свои стратегии и инвестиционные планы?  Трансляции проходят каждую среду на сайте INNOPROM ONLINE в 12:00.

Экономика Отрасли Промышленность

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