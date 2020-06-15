На какое снижение ключевой ставки решится ЦБ

Банк России на заседании в пятницу, 19 июня, в очередной раз понизит ключевую ставку - сомнений в этом практически не остается, интрига лишь в том, как сильно она упадет. Пока июньский предел, который видят и сам ЦБ, и аналитики - это снижение ставки на один процентный пункт, до 4,5% годовых. Этот шаг даст экономике более дешевые деньги, а также приведет к новому витку снижения процентов по вкладам, потребительским кредитам и ипотеке.

Банк России на прошлом заседании совета директоров в конце апреля снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (при том что стандартный шаг изменения ставки - 0,25 процентного пункта), до нынешних 5,5% годовых. Это минимальный уровень за все время существования показателя, любое новое снижение приведет ставку к историческому минимуму.

В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина снова заявила, что в июне ЦБ среди прочих вариантов рассмотрит снижение ставки сразу на один процентный пункт. При этом она дала понять, что еще большего одномоментного понижения ставки все же не будет. Через несколько дней Набиуллина сказала о "решительном шаге" снижения ставки в июне, что дает повод думать о понижении ставки как минимум до 5%.

Банку России развязывают руки низкие темпы инфляции. В мае темпы роста потребительских цен замедлились до 3%. При таких вводных возвращение инфляции к таргету в 4% займет время, таким образом сейчас у регулятора сохраняется обширное пространство для снижения ключевой ставки, отмечает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович.

Граждане и бизнес смогут снизить долговую нагрузку и рефинансировать кредиты под более низкую ставку

Основным фактором дезинфляционного давления остается сжатый потребительский спрос, который если и будет восстанавливаться летом, то очень сдержанно. Также в пользу умеренности роста цен сейчас выступает и укрепившийся (в сравнении с мартом-апрелем) до уровней вблизи 70 рублей за доллар курс рубля, говорит Покатович. По его прогнозу, в пятницу ставка будет снижена на 0,75 или на 1 процентный пункт.

С этим прогнозом согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Преодоление негативных последствий коронавируса является сейчас центральной задачей правительства и ЦБ, подчеркивает он. "Снижение ключевой ставки позволит сделать деньги в экономике дешевле, что приведет к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса. В полную силу смягчение денежно-кредитной политики заработает после снятия карантинных ограничений", - говорит Васильев.

Он подчеркивает, что снижение ключевой ставки приведет к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов, потребительских кредитов, ипотеки. "Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Граждане и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку, снизить свою долговую нагрузку и высвободить ресурсы под потребление и инвестиции. Доступная ипотека будет стимулировать строительство и поможет ускорить выход из экономического спада", - говорит Васильев.

По оценке Покатовича, ставки по кредитам будут снижаться на 0,4-0,6 процентного пункта в ближайшие два-три месяца. Ставки по ипотеке также продолжат снижение к уровням ниже 8% и могут завершить год в диапазоне 7,3-7,7%. Средние ставки по вкладам, по его прогнозу, летом опустятся до 4,7-4,8% с нынешних 5%.

Помимо снижения ключевой ставки в пятницу, не менее важным будет и сигнал регулятора о будущих действиях. Банк России сохранит сигнал о возможности дальнейшего смягчения монетарной политики, не сомневается Васильев. При отсутствии внешних шоков к концу года ключевая ставка может снизиться до 4%, считает он. Замедлить или даже приостановить смягчение монетарной политики может новая волна коронавируса и угроза более сильного спада глобальной экономки, новый виток оттока капитала с развивающихся рынков, резкое падение цен на нефть, обострение торговой войны США с Китаем и девальвация юаня, а также введение новых американских санкций против рублевого госдолга или значимых российских компаний, полагает аналитик.

При этом, по мнению Покатовича, само по себе снижение ставки будет иметь ограниченное влияние на темпы роста российской экономики, а избежать ожидаемого Банком России в 2020 году снижения ВВП на 5% вряд ли удастся. Сейчас перспективы восстановления роста напрямую зависят от эффективности предпринятых властями мер господдержки бизнеса и населения, указывает он.