На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

На программу льготной сельской ипотеки под 3% решено выделить дополнительно 2 млрд рублей госсредств, сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Сейчас по программе предусмотрено 1 млрд рублей федеральных средств до конца года. Однако из-за ажиотажного спроса на продукт за несколько месяцев лимит был практически исчерпан. Сбербанк выбрал годовой лимит в первый же день работы по программе. На начало июня получить сельскую ипотеку успели 7,9 тыс. человек.

По словам вице-премьера, 1 млрд рублей уже выделенных федеральных средств позволяет выдать около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тыс. семей. На эти деньги можно приобрести до 1 млн кв. метров жилья. А увеличение суммы в три раза позволит обеспечить жильем более 45 тыс. семей. Объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, на которые можно купить до 4 млн кв. метров.

"Сельская ипотека" реализуется с начала этого года, но уже зарекомендовала себя как один из самых востребованных и успешных проектов в сфере ипотечного кредитования. Она позволяет гражданам приобрести готовые, строящиеся дома или самим построить объект ИЖС по лучшим кредитным условиям с максимально низкой ставкой. Реализация такой "живой" меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии. Помимо этого, программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения, и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства", - считает Виктория Абрамченко.

Напомним, по условиям госпрограммы, получить льготный кредит могут граждане России в возрасте от 21 до 64 лет. В программе пока участвуют только два банка - Россельхозбанк и Сбербанк. Средства выдаются на покупку готового жилья в сельской местности, земельного участка под строительство дома, недостроенного дома, квартиры в строящемся доме. Жилье должно быть пригодным для постоянного проживания, обеспечено инженерными системами (электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление и т.д.), а по площади быть не меньше установленной нормы в расчете на одного члена семьи. Первый взнос должен составлять не менее 10% (у Сбербанка - не менее 15%). Кредит выдается под ставку от 0,1 до 3% годовых на срок до 25 лет. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей, для остальных регионов - 3 млн рублей.