Названы исполнители, представляющие Россию на "Славянском базаре в Витебске"

В Москве определены исполнители, которые будут представлять Россию на XXIX "Славянском базаре в Витебске" в детском международном конкурсе "Витебск -2020" и в конкурсе международных эстрадных исполнителей. Это - шестилетний Володя Серков и 20-летняя Елена Фрейман. Из-за ограничительных мер в Москве победителей определили по присланным ими записям.

Володя Серков - победитель мирового конкурса талантов в Италии, многократный обладатель Гран-при, лауреат международных, российских и региональных конкурсов. Юный вокалист из Бутурлиновки Воронежской области. Свой талант он показал на шоу Первого канала "Голос.Дети", где предпочел команду Басты. Кстати, Баста одно время жил в Беларуси. Его отец был военным и служил в ракетной части Гродненской области.

Певица Елена Фрейман живет в Москве. Она творческая натура - любит петь, танцевать, участвовать в показах моды. 9 мая состоялась премьера ее нового проекта "Отпечатки". Это летний зажигательный трек, способный поднять настроение и вернуть слушателей к активной жизни после длительного периода самоизоляции.

Елена Фрейман - гранд-призер международных телевизионных вокальных конкурсов и телепроектов, финалист шоу "Голос" в Болгарии, победительница проекта "Во весь голос", финалист телепроекта "Новая звезда".

Выступление на витебском фестивале Елена Фрейман считает для себя большой удачей. А работа с Национальным академическим концертным оркестром Республики Беларусь под управлением Народного артиста Беларуси, профессора Михаила Финберга прекрасной школа профессионального мастерства.Фестиваль дает уникальную возможность молодым исполнителям показать себя коллегам по артистическому цеху, десяткам тысяч зрителей и телезрителей. Лучший из конкурсантов становится обладателем Гран-при и "Золотой Лиры".

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит ежегодно с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины. Помимо конкурсов, на фестивале широко представлена не только песенная культура, но и разнообразные виды искусств - изобразительное, театральное, народные ремесла. Фестивальные дни включают творческие встречи с деятелями мировой культуры, презентации театральных постановок, художественные выставки, а также ярмарки с участием мастеров-ремесленников. В этом году на фестивале планируют выступить Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Дмитрий Маликов, Ваенга, Максим Аверин и другие.