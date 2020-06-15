Нефть подешевела из-за медленного роста спроса на сырье

Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 4,39%, составив $34,67 за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% - до $37,51 за баррель.

Аналитики утверждают, что причиной снижения нефтяных цен являются опасения мирового бизнеса по поводу медленного роста спроса на сырье.

Причем, данные торгов указывают на то, что эти страхи усиливаются на фоне и по мере роста числа зараженных коронавирусом в США. Если они свидетельствуют о второй волне вируса, это в свою очередь окажет существенное влияние на темпы восстановления спроса на топливо.

В субботу в США было зарегистрировано более 25 тысяч новых случаев, в то время как все больше штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране зарегистрировали свыше 2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 115 тысяч смертельных случаев.