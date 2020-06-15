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15.06.2020 17:12
Рубрика: В мире

Неизвестные снесли памятник Томасу Джефферсону в Портленде

Текст: Юрий Когалов

Во время ночных протестов в Портленде неизвестные снесли памятник третьему президенту США Томасу Джефферсону. Как передает CBS News, эта статуя стала третьей по счету жертвой вандалов в штате Орегон за минувшие выходные.

Фото: Reuters
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Накануне вечером возле средней школы, названной в честь Джефферсона, проходил очередной митинг в поддержку афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского во время задержания в Миннеаполисе (штат Миннесота) три недели назад. В какой момент памятник оказался обрушен на землю, неизвестно.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) четверо полицейских задержали Джорджа Флойда, которого заподозрили в использовании фальшивых денег. Во время задержания один из них надавил афроамериканцу коленом на шею, в итоге тот попал в больницу, где скончался. После появления в интернете видеозаписи произошедшего сначала в Миннеаполисе, а затем в других городах США начались массовые протесты, переросшие в беспорядки. На помощь полиции была привлечена Национальная гвардия.

В определенный момент внимание толпы переключилось на памятники. Статуи ведущих деятелей Конфедерации, а также рабовладельцев и работорговцев подверглись нападениям, в некоторых случаях их убирали власти городов и штатов.

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