Первая ракетка мира Новак Джокович не сумел выйти из группы на выставочном турнире в Белграде, несмотря на победу над Александром Зверевым (Германия). Первым финалистом соревнования стал соотечественник Джоковича Филип Краинович.

Джокович победил Зверева в трех сетах (партия игралась до четырех геймов) - 4:0, 1:4, 4:2. После встречи Новак не сдержался и расплакался. Как оказалось, не из-за того, что ему не удалось пробиться в финал. "Я плачу, потому что на меня нахлынули воспоминания из детства", - сказал Новак.

Одновременно Джокович похвалил Краиновича. "Филип мне как младший брат. У нас отличные отношения, я всегда стараюсь поддерживать его. Работа Краиновича с Янко Типсаревичем уже дает плоды. Уверен, качество игры и талант дадут Филипу шанс войти в топ-10. Но для этого он должен прогрессировать, работать", - подчеркнул Джокович.

Напомним, что Джокович является 17-кратным победителем турниров серии "Большого шлема" в одиночном разряде.