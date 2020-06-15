ОДКБ: Угрозы безопасности нарастают по всем направлениям

Прежде всего, белорусский парламентарий акцентировал внимание коллег, что угрозы безопасности странам ОДКБ нарастают по всем направлениям и во всех измерениях. Он также напомнил о законотворческих инициативах своей страны по разработке модельных законов о разведывательной, контрразведывательной, оперативно-разыскной и охранной деятельности, а также о проекте Концепции миграционной безопасности государств - членов ОДКБ.

Спикер поблагодарил участников заседания за плодотворную работу в новом формате и отметил, что объективно непростые обстоятельства, связанные с пандемией коронавируса, не останавливают деятельность парламентской ассамблеи.

О приоритетах России в период ее председательства в организации проинформировал участников встречи спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Он констатировал, в частности, что пандемия, с которой столкнулось человечество, повлияла на экономику каждой страны, стала серьезной проверкой эффективности международных институтов. Российский политик убежден в том, что должен быть усилен потенциал ОДКБ для реагирования на такого рода вызовы в интересах обеспечения благополучия граждан.

В заседании принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, который проинформировал об итогах сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоялась в ноябре минувшего года.

Кроме того, участники заседания рассмотрели итоги реализации программы деятельности ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства на 2016-2020 годы. Председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ, белорусский парламентарий Игорь Лавриненко сообщил, в частности, что возглавляемая им комиссия завершила работу над восемью модельными законами ОДКБ, рекомендациями и другими правовыми актами. До конца 2020 года планируется подготовить еще четыре. Касаясь планов на предстоящую пятилетку, он проинформировал о намерении разработать еще 26 модельных законов.

На заседании был обсужден и проект программы по гармонизации национального законодательства на 2021-2025 годы, вопросы финансирования деятельности ассамблеи, а также ряд организационных моментов.

В качестве наблюдателей в работе ассамблеи приняли участие председатель нижней палаты парламента Афганистана Мир Рахман Рахмани и вице-спикер Народной скупщины Сербии Веролюб Арсич, уточняет агентство.