Организаторы "Евровидения" объявили, где и когда пройдет конкурс в 2021 году

Европейский вещательный союз объявил даты проведения конкурса песни "Евровидение" в 2021 году. Он состоится в Роттердаме, в концертном зале Ahoy - именно там, где был запланирован месяц назад, но отменен из-за пандемии COVID-19.

На официальном сайте конкурса eurovision.tv сообщается, что первый полуфинал состоится 18 мая, второй - 20-го, а финал - 22-го. Уже 18 участников несостоявшегося "Евровидения-2020" подтвердили, что собираются на конкурс и в будущем году.

Имя российского участника пока не названо.

Между тем

Группа Little Big уже заявляла о том, что хотела бы выступить в Роттердаме-2021 с новой песней.