Осквернившему памятник британцу дали 14 суток заключения

Вестминстерский магистратский суд приговорил к двухнедельному заключению британца Эндрю Бэнкса, который справил нужду на один из памятников в Лондоне. Монумент был установлен в память о полицейском Ките Палмере, который погиб при исполнении своих служебных обязанностей в 2017 году в результате теракта.

Инцидент произошел во время протестов крайне правых активистов, вышедших на улицы британской столицы в минувшую субботу. По словам прокурора Майкла Мэллона, Бэнкс приехал в центр Лондона, чтобы "защищать статуи", хотя, по его собственному признанию, не знал, какие именно. Как передает BBC, в ночь с пятницы на субботу британец выпил 16 пинт пива и так и не ложился спать.

Произошедшее получило широкую огласку в социальных сетях, где вскоре после акции протеста появились фотографии Бэнкса, сделанные со спины. По информации журналистов, мужчина в итоге сам связался с полицией после того, как его пристыдил его собственный отец.

Напомним, что сегодня в Британии проходят крупные протесты против расизма и полицейского насилия, которые начались в США, но позже перекинулись на многие другие страны мира. По словам участников протеста в Альбионе, проблема расовой дискриминации и чрезмерного насилия со стороны полицейских в отношении нацменьшинств сегодня стоит в стране не менее остро, чем в Штатах. В последние дни протестующие начали сносить памятники историческим фигурам, которые, на их взгляд, так или иначе были связаны с работорговлей. На своеобразную "защиту" памятников также в рамках акции протеста в минувшую субботу вышли крайне правые активисты, что в итоге закончилось столкновениями между сторонниками обоих движений и полицией.