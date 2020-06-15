Идентифицированы останки древнего гиганта, поднятого со дна пещеры

Международная команда ученых идентифицировала останки древнего существа, поднятые со дна затопленной мексиканской пещеры. Оказалось, что они принадлежат ранее неизвестному науке виду гигантского ленивца.

Об открытии сообщается на сайте Калифорнийского университета в Сан-Диего. Почти полностью сохранившийся массивный скелет был обнаружен дайверами Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) еще в 2007 году. Он пролежал на дне пещеры под названием "Черная дыра" (Hoyo Negro) тысячи лет.

Дайверы поднимали со дна останки буквально по частям, что позволило постепенно собрать полный скелет. Последним был поднят массивный тазобедренный сустав, вес которого составлял около 36 кг, а размер в поперечнике - около 1,2 метра. Операция по его подъему началась в конце 2019 года. Она прошла успешно, и ученые получили последний фрагмент для идентификации.

Было установлено, что скелет принадлежал гигантскому ленивцу размером с современного слона, который бродил по древней Америке в одно время с саблезубыми тиграми и шерстистыми мамонтами. Он был представителем ранее неизвестного науке вида, получившего название Nohochichak xibalbahkah. В переводе с языка майя это означает "Великий коготь, обитающий в подземном мире".

Ученые создали его трехмерную цифровую модель. По их мнению, вес этого ленивца мог достигать 900 кг. Вероятно, он погиб, провалившись в один из глубоких колодцов разветвленной сети пещер. Ученые считают, что гигантские ленивцы очень плохо видели в темноте. Доисторическое существо, вероятно, пролетело порядка 30 метров. Падение с такой высоты должно было убить его мгновенно.

Кстати, в этой же пещере ранее были обнаружены останки вымершего вида медведя и молодой женщины, погибшей около 13 тысяч лет назад. По мнению ученых, сам гигантский ленивец угодил в смертельную ловушку примерно 40 тысяч лет назад.