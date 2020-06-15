Отмена госэкзаменов в вузах из-за пандемии не скажется на имидже выпускников

В условиях пандемии и дистанционного обучения некоторые российские вузы отказались проводить выпускные госэкзамены, оставив только одну форму итоговой аттестации - защиту диплома, причем в онлайн-формате.

По мнению министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, это не должно отразиться на имидже выпускников в глазах работодателя. Об этом он рассказал в эфире программы "Познер" на Первом канале.

- Выпускника обычно оценивают по диплому того или иного вуза. И решающее значение имеет репутация университета, - сказал Фальков.

Напомним, у вузов есть право отказаться от проведения госэкзаменов, если это предусмотрено образовательным стандартом.

Разрешения министерства для этого не требуется. В условиях коронавируса таким правом, по данным Минобрнауки, воспользовались 23 процента вузов. Одним из первых решение об отказе от госов принял Финансовый университет при Правительстве РФ. Но ректор вуза Михаил Эскиндаров сразу предупредил: это не повод расслабляться.

"На защитах придется отвечать на вопросы не только по теме диплома, но и в целом по направлению подготовки, - рассказал он "Российской газете". - Нужно ориентироваться во всем".