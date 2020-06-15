Важное заседание Исполкома МОК прошло так, как проходят сейчас все встречи - в режиме онлайн. Три вопроса в повестке дня - важнейшие. Как готовятся к Олимпийским играм Токио, Пекин и Париж. После докладов трех Оргкомитетов по проведению игр в руководстве МОК выдохнули с облегчением.Ни в одном из городов рук не опускают.

Да, количество участников предполагаемых летних Олимпийских игр-2020, которые должны пройти в японской столице в 2021-м, сокращено с 11 тысяч до 10,5, а перенос Игр на год обойдется организаторам в 12 млрд долларов. Но в Японии делаю все, чтобы Олимпиада состоялась, пусть и в несколько упрощенном формате: без обычных роскошеств при проведении торжественных церемоний открытия и закрытия. Токийцы подтвердили: 80 процентов возведенного и приготовленного для Олимпиады точно может быть использовано для проведения Игр и через год.

Однако со спонсорами возникли некоторые сложности. Вначале местные компании активно вложились в Игры. Общая сумма составляет рекордные 3,3 миллиарда долларов. Теперь же энтузиазма у японских предпринимателей поубавилось. 67 процентов спонсоров сомневаются, смогут ли она поддерживать свой город и дальше. Причины понятны. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на организаторов, "никто не может по-настоящему и на 100 процентов пообещать, что Олимпийские и Паралимпийские игры в 2021 году состоятся".

Председатель координационной комиссии МОК по подготовке Пекина к зимним Олимпийским играм 2022 года Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что в последние несколько месяцев организаторы зимней Олимпиды-2022 в Пекине добились внушительного прогресса, несмотря на эпидемию коронавируса.

А ведь до этого многие руководители международного спорта высказывали опасения. Китай - первая страна, пораженная COVID-19. Тем не менее китайцы, следуя графику, возводят объекты. Два катка - один для керлинга, а второй для шорт-трека - уже построены в Пекине. Центр горнолыжных видов спорта и олимпийская деревня для представителей альпийских дисциплин начнут функционировать во второй половине этого года недалеко от китайской столицы.

Цель организаторов - не только провести Олимпиаду на высоком уровне, а привлечь к занятиям зимними видами спорта 300 миллионов сограждан. И еще одна внушительная цифра: 800 тысяч жителей громадной страны подали заявки с просьбой принять их в олимпийские волонтеры.

Впервые в истории временной интервал между летней Олимпиадой, которая пройдет, если позволит коронавирус, в 2021 году в Токио, и зимней составит меньше полугода. На что президент МОК Томас Бах заметил: "Это поможет еще больше повысить интерес к Играм-2022, которых, понятно, ждет весь мир". Пойдет все хорошо, и торжественное открытие Игр состоится 4 февраля 2022 года, а Пекин станет первым городом-столицей зимней и летней Олимпиады.

В Токио, Пекине и Париже, где должны пройти ближайшие Игры, рук не опускают

А вот в Париже, где должна пройти летняя Олимпиада-2024, возникли сложности. Группа противников Игр предлагает провести среди парижан референдум: нужно ли городу это дорогостоящее мероприятие в условиях экономического упадка. Даже строительство абсолютно необходимого Дворца водных видов спорта теперь под вопросом. Впрочем, организаторы заверили Исполком МОК: мы все преодолеем и все построим. А вот расходы придется точно сократить.