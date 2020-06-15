Пекин ввел "режим военного времени" во всем городе

Власти Пекина ввели во всех 7120 жилых микрорайонах города "режим военного времени". Как передают местные СМИ, к борьбе со вспышкой коронавируса, произошедшей в столице Китая, привлечены 100 тысяч человек, усилены меры контроля.

На прошлой неделе на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади" была выявлена вспышка коронавируса. Власти столицы предупредили об очень высоком риске распространения COVID-19. Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань со своей стороны призвала к "самым строгим эпидемиологическим расследованиям" на рынке и вокруг него, а также к "тщательному отслеживанию источников" инфекции для сдерживания заражения.

В районе, где расположен рынок, введен режим ЧП, также приостановлена работа других оптовых рынков Пекина. В городе отменены занятия в школах и спортивные соревнования.

Власти начали тестирование всех, кто работает на рынке, а также всех людей, проживающих в очаге заражения и соседних районах. За последние сутки в городе на коронавирус были проверены более 76 тысяч человек. Инфекция была выявлена у нескольких десятков работников рынка и контактировавших с ними. Власти продолжают поиски тех, кто побывал на "Синьфади" после 30 мая. Ведутся опросы местных жителей, как лично, так и по телефону.

Тем временем ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью выразил уверенность, что власти китайской столицы смогут удержать ситуацию под контролем. "После того, как в Пекине в этот раз вспыхнула эпидемия, немедленно прозвучал сигнал тревоги, рынок "Синьфади" был заблокирован, оперативно были предприняты решительные меры​​​. Мы уверены, что непременно сможем держать ситуацию под контролем", - цитирует его газета "Жэньминь жибао".

Коллега этого эксперта Ян Пэн полагает, что коронавирус мог быть завезен из Европы, однако точно установить, откуда его импортировали, пока не представляется возможным.