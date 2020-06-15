Пекин ввел "режим военного времени" во всем городе

На прошлой неделе на крупнейшем оптовом рынке Пекина "Синьфади" была выявлена вспышка коронавируса. Власти столицы предупредили об очень высоком риске распространения COVID-19. Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань со своей стороны призвала к "самым строгим эпидемиологическим расследованиям" на рынке и вокруг него, а также к "тщательному отслеживанию источников" инфекции для сдерживания заражения.
В районе, где расположен рынок, введен режим ЧП, также приостановлена работа других оптовых рынков Пекина. В городе отменены занятия в школах и спортивные соревнования.
Власти начали тестирование всех, кто работает на рынке, а также всех людей, проживающих в очаге заражения и соседних районах. За последние сутки в городе на коронавирус были проверены более 76 тысяч человек. Инфекция была выявлена у нескольких десятков работников рынка и контактировавших с ними. Власти продолжают поиски тех, кто побывал на "Синьфади" после 30 мая. Ведутся опросы местных жителей, как лично, так и по телефону.
Тем временем ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью выразил уверенность, что власти китайской столицы смогут удержать ситуацию под контролем. "После того, как в Пекине в этот раз вспыхнула эпидемия, немедленно прозвучал сигнал тревоги, рынок "Синьфади" был заблокирован, оперативно были предприняты решительные меры. Мы уверены, что непременно сможем держать ситуацию под контролем", - цитирует его газета "Жэньминь жибао".
Коллега этого эксперта Ян Пэн полагает, что коронавирус мог быть завезен из Европы, однако точно установить, откуда его импортировали, пока не представляется возможным.