Песков рекомендовал посмотреть Парад Победы по телевизору

Смотреть Парад Победы в Москве по телевизору - очень удобно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя призыв мэра Москвы Сергея Собянина не приходить в центр смотреть проход техники, представитель Кремля сказал журналистам: "На Парад на Красную площадь прийти и так, к сожалению, каждый желающий не может".

Песков напомнил, что на маршрутах следования военной техники обычно собирается много народу, но "в данном случае смотреть парад очень удобно и очень красочно именно по телевидению". Огромная команда специалистов-телевизионщиков организует прямую трансляцию. И каждый раз эта телетрансляция - "фактически шедевр", оценил он.

"И, конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться этой возможностью увидеть парад во всех его нюансах и составляющих, будь то воздушная, проход военных соединений или прокат военной техники", - заявил пресс-секретарь главы государства. По телевидению это видно гораздо более красочно, добавил он.