Польша ждет 1,5 миллиарда долларов от "Газпрома"

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что ждет от "Газпрома" 1,5 млрд долларов до 1 июля в счет погашения переплаты за природный газ в прошлые годы. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте PGNiG.

В нем указывается, что 5 июня польская компания подписала с "Газпромом" приложение к "Ямальскому контракту" 1996 года, где установлена новая формула ценообразования, действующая с 1 ноября 2014 года. В приложении прописан механизм взаиморасчетов сторон после применения новой формулы к цене поставок, сделанных с того времени. Сообщается, что переплата польской стороны в пользу российской компании составила 1,5 млрд долларов, и PGNiG ожидает погашения задолженности до 1 июля этого года.

Ранее PGNiG сообщала, что Стокгольмский арбитраж согласился с доводами польской стороны и скорректировал цену на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года.

Польша потребляет чуть более 18 млрд кубометров газа в год. Власти страны неоднократно заявляли о намерениях сократить поставки газа из России до минимума. Для этого в Польше был построен терминал СПГ, и планируется строительство "Балтийского газопровода" из Норвегии. При этом Польша не настолько зависима от российского газа, как многие другие страны ЕС. Доля газовой генерации электричества здесь сравнительно невелика. А вот доля угля - более 80%. В 2018 году Польша купила за границей 20 млн тонн угля, из которых почти 13,5 млн тонн было импортировано из России. В 2019 объем закупок угля в России только государственными компаниями составил 9 млн тонн.