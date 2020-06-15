Порошенко не ответил на большую часть вопросов в суде по делу Януковича

Бывший президент Украины Петр Порошенко около трех часов выступал в суде в ходе рассмотрения апелляции на приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене. Однако при этом он так и не ответил на ряд вопросов со стороны защиты Януковича.

По словам адвоката Виталия Сердюка, "апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогает Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты, а, следовательно, в дальнейшем за содеянное". Многие из них были сняты самим судом, написал юрист на своей странице в Facebook.

"Как и во время прошлого допроса, экс-президент Петр Порошенко всеми способами и методами избегает того, чтобы рассказать всю правду. Тогда он просто не приехал на допрос, выйдя в эфир по видеосвязи и очень быстро покинув его", - отметил Сердюк.

Сегодня же с подачу суда Порошенко не стал отвечать на ряд вопросов относительно политического преследования Януковича, например о назначении ради этой цели генеральным прокурором Юрия Луценко и переговорах на эту тему с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Экс-президент также уклончиво отвечал на вопросы, касающиеся его действий в отношении Крыма в 2014 году. Однако виновным в потере полуострова Украиной он назвал Януковича.

Напомним, первый допрос Порошенко по делу Януковича состоялся в Оболонском районном суде еще в 2018 году. В январе 2019 суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". Адвокаты обжаловали приговор.