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15.06.2020 16:56
Рубрика: В мире

Порошенко не ответил на большую часть вопросов в суде по делу Януковича

Текст: Юрий Когалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко около трех часов выступал в суде в ходе рассмотрения апелляции на приговор Виктору Януковичу по делу о госизмене. Однако при этом он так и не ответил на ряд вопросов со стороны защиты Януковича.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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По словам адвоката Виталия Сердюка, "апелляционный суд Киева, как и Оболонский ранее, активно помогает Петру Порошенко не отвечать на вопросы защиты, а, следовательно, в дальнейшем за содеянное". Многие из них были сняты самим судом, написал юрист на своей странице в Facebook.

"Как и во время прошлого допроса, экс-президент Петр Порошенко всеми способами и методами избегает того, чтобы рассказать всю правду. Тогда он просто не приехал на допрос, выйдя в эфир по видеосвязи и очень быстро покинув его", - отметил Сердюк.

Сегодня же с подачу суда Порошенко не стал отвечать на ряд вопросов относительно политического преследования Януковича, например о назначении ради этой цели генеральным прокурором Юрия Луценко и переговорах на эту тему с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Экс-президент также уклончиво отвечал на вопросы, касающиеся его действий в отношении Крыма в 2014 году. Однако виновным в потере полуострова Украиной он назвал Януковича.

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Напомним, первый допрос Порошенко по делу Януковича состоялся в Оболонском районном суде еще в 2018 году. В январе 2019 суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и "пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ". Адвокаты обжаловали приговор.

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