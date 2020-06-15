Посол РФ в Албании: Россия заинтересована в процветающих Балканах

Россия заинтересована в том, чтобы в Балканском регионе, который не так уж далек от наших границ, царили мир, стабильность, спокойствие и экономическое процветание. Проблема же статуса Косово не разрешена до сих пор, и мы раз за разом возвращаемся к необходимости поиска решения на основе норм международного права, источником которых является Устав ООН и решения Совета Безопасности. Об этом в интервью программе "Ильва Нау" на телеканале "Евроньюз Албания" рассказал посол РФ в Тиране Михаил Афанасьев, добавив при этом, что наши западные партнеры пытаются в последнее время навязать нам некие "правила", искажающие действующее международное право, пытаясь перевести международные отношения на рельсы прецедентного права.

Российский дипломат прокомментировал обсуждаемый в СМИ проект соглашения между Белградом и Приштиной, разработанный при посредничестве США, в котором приписана идея обмена территориями при признании Сербией независимости Косово. "Знаете, я тоже часто вижу на страницах различных изданий - и не только албанских - описание сценария, в соответствие с которым Белград и Приштина договариваются между собой, с одной стороны, о признании Косово и, с другой стороны, о некоем территориальном обмене по этническому признаку, - сообщил Афанасьев. - Как я уже сказал, Россия готова принять любое решение, о котором договорятся стороны. Но если говорить о принципиальной позиции России по вопросу об изменении границ в Европе, то она полностью соответствует общеевропейским документам, устанавливающим принцип нерушимости границ, установленных на нашем континенте после Второй мировой войны. Принимая решение о пересмотре границ, и заинтересованные стороны, и их международные партнеры должны четко понимать, какие долгосрочные последствия такие решения будут иметь. В частности, не вызовет ли подобный прецедент "эффект домино" в отношениях между другими европейскими странами, имеющими территориальные споры с соседями, которые начнут ссылаться на созданный прецедент. Об этом надо всегда помнить и не допускать поспешных действий".

О российско-албанских отношениях

Посол откровенно сказал и о том, что Россия заинтересована в развитии отношений с Албанией по всем направлениям.

"В Москве считают, что для этого есть все необходимые предпосылки, - указал он. - В современном мире двусторонние отношения строятся на прагматической взаимовыгодной основе. Если взять, например, контакты России с другими странами региона - Турцией, Грецией, Италией, странами бывшей Югославии, то с большинством из них Россия поддерживает нормальные добрососедские отношения, подкрепленные активным взаимодействием в области экономики, культуры и науки. К сожалению, с Албанией такие формы сотрудничества сведены к минимуму, и это не инициатива российской стороны. Последние несколько лет мы не видим встречного движения со стороны албанских партнеров. Как известно, для дружбы нужны две стороны. Россия открыта к сотрудничеству, готова развивать двусторонние отношения с Албанией. С нашей стороны "карты открыты": мы можем предложить Албании взаимовыгодное сотрудничество в экономике, культуре, искусстве, здравоохранении, науке и т.д. Тем более у нас уже есть исторический опыт хорошего сотрудничества и дружбы - в 1950-е годы Советский Союз сыграл большую роль в восстановлении национальной экономики Албании, создании целых отраслей экономики, а также развитии культуры, образования, науки. Это та основа, которую мы готовы и дальше развивать. А на вопрос о том, кто и почему мешает сотрудничеству между нашими странами, отвечу коротко - уж точно не Россия".

О политике России на Балканах

Афанасьев подчеркнул, что Балканы важны для России.

"И мы этого не скрываем, - заявил высокопоставленный дипломат. - Россия давно присутствует на Балканах - не последние 30-40 лет, а несколько веков. Было бы неправильно говорить, что мы здесь поддерживаем отношения исключительно с православными странами, поскольку нашим крупнейшим партнером является, прежде всего, Турция. Естественно, имеем тесные отношения и с Грецией. Страны бывшей Югославии также входят в круг наших успешных партнеров. Поэтому нельзя говорить, что Россия на кого-то персонально в этом регионе ориентирована. С кем-то отношения лучше, с кем-то хуже. Россия заинтересована в том, чтобы в этом регионе, который не так уж далек от наших границ, царили мир, стабильность, спокойствие и экономическое процветание. Нам это важно, как с точки зрения обеспечения собственной безопасности, так и с точки развития взаимовыгодного экономического сотрудничества со странами региона. Мы все являемся соседями по Черному морю - кстати, Албания тоже является членом ЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества). Мы все являемся партнерами по таким общеевропейским организациям, как ОБСЕ. Все страны региона нацелены на вступление в ЕС, который является крупнейшим экономическим партнером России. С этой точки зрения наш единственный интерес на Балканах - мир, стабильность и сотрудничество".