Правительство поможет регионам в случае осложнений с пандемией

Ситуация с распространением коронавируса улучшается, но в ряде регионов вирус проявился позже, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заверил, что каждый регион получит федеральную помощь оперативно - в случае такой необходимости.

Москва, Подмосковье и ряд других регионов демонстрируют положительную динамику. Но есть территории, где вирус проявился позже и число заболевших остается высоким. Туда направляются выездные бригады врачей, куда входят опытные медики, сообщил глава кабмина. Специалисты федеральных клики, по его словам, помогают на местах выявлять новые случаи, консультируют местных врачей по поводу наиболее тяжелых пациентов.

Совместными усилиями удается сдержать распространение инфекции. Пример хорошей работы по борьбе с инфекцией - ситуация в Дагестане. Там, по словам Мишустина, удалось наладить медпомощь и обеспечение лекарствами. И в итоге - снизить число новых больных.

И впредь каждый регион РФ сможет рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации с коронавирусом, заверил премьер-министр.