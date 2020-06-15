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15.06.2020 13:51
Рубрика: Власть

Правительство поможет регионам в случае осложнений с пандемией

Текст: Татьяна Замахина

Ситуация с распространением коронавируса улучшается, но в ряде регионов вирус проявился позже, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он заверил, что каждый регион получит федеральную помощь оперативно - в случае такой необходимости.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных

Москва, Подмосковье и ряд других регионов демонстрируют положительную динамику. Но есть территории, где вирус проявился позже и число заболевших остается высоким. Туда направляются выездные бригады врачей, куда входят опытные медики, сообщил глава кабмина. Специалисты федеральных клики, по его словам, помогают на местах выявлять новые случаи, консультируют местных врачей по поводу наиболее тяжелых пациентов.

Совместными усилиями удается сдержать распространение инфекции. Пример хорошей работы по борьбе с инфекцией - ситуация в Дагестане. Там, по словам Мишустина, удалось наладить медпомощь и обеспечение лекарствами. И в итоге - снизить число новых больных.

И впредь каждый регион РФ сможет рассчитывать на оперативную помощь из федерального центра в случае осложнения ситуации с коронавирусом, заверил премьер-министр.

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