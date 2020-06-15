Представлены новые данные о влиянии COVID-19 на женское здоровье

Пандемия COVID-19 - это период повышенных рисков материнской и детской заболеваемости и смертности, возникновения психических расстройств, перебоев в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья. В компании "Гедеон Рихтер" обобщили все выполненные с начала пандемии исследования о влиянии коронавирусной инфекции на репродуктивное здоровье женщины и выделили основные риски и представили краткие выводы.

У беременных, заболевших COVID-19, осложнения встречаются чаще.

- беременные с COVID-19 дольше находятся в стационаре, у них чаще встречаются осложнения, такие как почечная недостаточность, сепсис и ДВС-синдром. Беременные также чаще нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии;

- в сравнительном исследовании 10 беременных и 40 обычных женщин с COVID-19, 40 процентов беременных нуждались в искусственной вентиляции легких, тогда как среди обычных -13 процентов;

- исследование в США среди 46 беременных с COVID-19 показало, что у 15 процентов женщин заболевание протекало в тяжелой форме из-за ожирения или хронических заболеваний;

- исход беременности у женщин с COVID-19 зависит от триместра: так, среди семи женщин, которые заразились в первом триместре, у четырёх случился выкидыш; у четырёх из пяти женщин, которые заразились после 24 недель беременности, дети родились недоношенными; трём женщинам на 26, 28 и 32 неделе беременности было проведено кесарево сечение из-за ухудшения состояния на фоне коронавирусной инфекции.

Передача COVID-19 от матери к будущему ребенку на сегодняшний день не доказана. Журналы The Lancet и Journal of Clinical Virology опубликовали материалы, в которых более подробно описаны результаты исследований о влиянии COVID-19 на здоровье будущей матери и ребенка:

- тесты на COVID-19 у 179 младенцев, рожденных от матери с коронавирусной инфекцией, оказались отрицательными;

- не обнаружен вирус в пуповинной крови, околоплодных водах, грудном молоке и мазке из носоглотки младенцев;

- в Ухане у девяти женщин с положительным тестом на COVID-19 родились здоровые дети на сроке более 36 недель;

- известны случаи заражения младенцев непосредственно от контакта с инфицированной матерью или персоналом. Так, у шести из 179 новорожденных был диагностирован COVID-19, у троих наблюдалась тяжелая форма пневмонии, возникшая на фоне коронавирусной инфекции;

- внимание акушеров, неонатологов и инфекционистов сосредоточено на совершенствовании и оптимизации методов профилактики горизонтального распространения COVID-19 во всех областях медицинской помощи, включая родильные отделения и отделения интенсивной терапии.

COVID-19 может привести к повышению риска материнской и детской заболеваемости и смертности. Такие неутешительные выводы представлены в статье журнала The Lancet, посвященной влиянию коронавирусной инфекции на сексуальное и репродуктивное здоровье. Основные опасения специалистов связаны с приоритизацией ответных мер на пандемию, которые сегодня принимаются во всем мире. Именно этот факт, по их мнению, может привести к серьезным последствиям:

- перебоям в предоставлении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, что в свою очередь может привести к повышению риска материнской и детской заболеваемости и смертности;

- в глобальном масштабе возможен дефицит контрацепции и поставщиков услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, а также медицинских учреждений;

- сокращению доступа к услугам в области планирования семьи, абортов, дородового ухода, выявления и лечения ВИЧ инфекции, гендерного насилия и психиатрической помощи приведет к увеличению числа случаев и последствий незапланированной беременности, небезопасных абортов, инфекций, передаваемых половым путем, осложнений беременности, выкидышей, посттравматического стрессового расстройства, депрессии, самоубийств, насилия со стороны партнеров, а также материнской и младенческой смертности

Пандемия COVID-19 в два раза повышает риск возникновения психических расстройств. В период беременности женщины наиболее уязвимы к влиянию внешних факторов и нуждаются в большей психологической поддержке. Принимая во внимание общую тревожность и напряжение от всего происходящего сегодня в мире, для оценки депрессии и тревожности у беременных в период пандемии был проведен анонимный опрос с участием 260 респонденток. Основные выводы опроса, опубликованные на сайте The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, еще раз подчеркивают важность оказания дополнительной психосоциальной помощи беременным в это нелегкое время:

- непредсказуемость пандемии, последствия ограничений и последующее порождение страха указывают на то, что беременные женщины могут быть затронуты любым аспектом пандемии COVID-19;

- более 35 процентов беременных женщин показали повышенный уровень тревожности по сравнению с контрольной группой, проходящей исследование до начала пандемии;

- психические расстройства в период пандемии возникают в два раза чаще, чем при нормальных обстоятельствах;

- полученные результаты не выявили положительного влияния на психологическое благополучие беременных женщин, что свидетельствует о возможности возникновения длительных психических осложнений в результате пандемии COVID-19;

- в период кризиса беременным женщинам необходимо оказание психосоциальной поддержки, в противном случае во время беременности могут возникнуть осложнения, которые могут оказать негативное влияние как на мать, так и на будущего ребенка.

По данным Минздрава, заражение COVID-19 повышает риски для женщины во время родов и может привести к ряду осложнений: преждевременные роды (39 процентов), задержка роста плода (10 процентов) и выкидыш (2 процента). У беременных с коронавирусной инфекцией и пневмонией наблюдалось увеличение частоты кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода.