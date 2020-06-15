Премьер-министр Киргизии подал в отставку

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом говорится в его обращении, опубликованном на сайте правительства республики.

В нем, в частности, говорится: "В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы я принял решение взять краткосрочный отпуск.

Я уже говорил, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона.

Но, к сожалению, расследование все еще не завершено. В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе кабинета министров. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра КР".

Реакция главы государства и депутатов парламента Киргизии на случившееся пока неизвестна.