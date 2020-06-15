Президент КХЛ подтвердил участие 23 клубов в следующем сезоне

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что все 23 клуба, которые планируют участие в следующем сезоне, уже подали финансовые документы на участие.

В интервью пресс-службе КХЛ Морозов отметил, что в текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. После изучения представленных документов лига представит свое заключение Совету Директоров КХЛ. "Именно там и будет утвержден окончательный состав участников", - сказал Морозов.

По словам главы КХЛ, работа над календарем нового сезона ведется уже с апреля.

"Увы, на сегодняшний день существуют объективные условия, которые не зависят от КХЛ и без решения которых нам не удается двигаться дальше, - сказал Морозов. - Во-первых, не утверждены сроки чемпионата мира 2021 года. 22 июня ИИХФ соберется на конгресс, на котором будет утверждён международный календарь на сезон 2020-2021 годов. Во-вторых, нынешний календарь создается в условиях сложной эпидемиологической ситуации в мире, а это открытие границ, возобновление воздушного сообщения между странами и разрешение на проведение соревнований в городах и регионах. Если по российским командам у нас есть определенное понимание, когда и в каких регионах начнется постепенное снятие ограничений, то по всем иностранным клубам такой ясности нет".

Из-за этого в непростой ситуации находится команда, представляющая Китай - "Куньлунь Ред Стар". Морозов рассказал, что пекинскому клубу было предложено сразу несколько вариантов локации на начальной стадии чемпионата. Это города, расположенные в восточной части РФ, такие как Владивосток, где есть все необходимое для проведения матчей КХЛ.

Президент КХЛ рассказал, что по регламенту календарь нового сезона должен быть опубликован до 19 июля, однако лига намерена опубликовать расписание матчей раньше.