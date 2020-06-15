Президенты России и Бразилии обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Президенты России и Бразилии провели телефонный разговор.

Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры по борьбе с распространением этой инфекции и ее последствиями, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры также рассмотрели вопросы стратегического партнерства, включая развитие сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве и космосе. Кроме того, главы государств обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС с учетом российского председательства.