Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. № 294/651 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году"

Зарегистрирован 11.06.2020 г. № 58628

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 11.06.2020 г.

Вступает в силу 15 июня 2020 г.

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году" и в соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 30, ст. 4134), подпунктами 4.2.25 и 4.2.26 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2019, № 51, ст. 7631), подпунктами 5.2.7 и 5.2.8 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 885 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5344; 2019, №51, ст. 7643), приказываем:

1. Утвердить прилагаемые особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня 2020 года.

Министр просвещения Российской Федерации С.С.Кравцов

Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А.Музаев

Приложение

Утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от от 11 июня 2020 г. № 294/651

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018 г., регистрационный № 52952) (далее соответственно - Порядок, ГИА-11), в части организации и проведения ГИА-11, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем образовании, не применяется.

2. К участникам ГИА-11 относятся:

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования, в том числе иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, лица, обучающиеся в образовательных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, и дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в своей структуре специализированные структурные образовательные подразделения, освоившие образовательные программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11;

лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо лица, обучающиеся по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования, в том числе обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования, получавшие среднее общее образование по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего общего образования, и прикрепившиеся для прохождения ГИА-11 экстерном к организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего общего образования, получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных, имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11;

лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и осваивающие имеющие государственную аккредитацию образовательные программы среднего общего образования, в том числе по образовательным программам среднего профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение), подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки и допущенные в 2020 году к ГИА-11;

лица, допущенные к ГИА-11 в предыдущие учебные годы, но не прошедшие ГИА-11 или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные результаты по соответствующим учебным предметам в предыдущие учебные годы, восстановленные в образовательные организации на срок, необходимый для прохождения ГИА-11 в 2020 году и подавшие заявления на участие в ГИА-11 в установленные пунктами 11 и 12 Порядка сроки.

3. ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.