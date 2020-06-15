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15.06.2020 20:16
Рубрика: Экономика

Проект временных правил регулирования труда представлен в правительство

Текст: Алексей Дуэль
Проект временных правил регулирования трудовых отношений до конца 2020 года направлен в правительство, сообщили в пресс-службе Минтруда.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Минтруд согласовал с профильными ведомствами проект постановления правительства Российской Федерации "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году", - объяснили в пресс-службе министерства. - Проект прошел обсуждения на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) и был согласован со сторонами социального партнерства - профсоюзами и работодателями. В документе учтены возражения обеих сторон, кроме того, исключен ряд норм, которые в связи со снятием ограничительных мер не представляются актуальными".

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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В одной из версий документа были предложены такие нормы как сокращение срока для уведомления сотрудника об изменении трудового договора или переводе его на иную работу. Предусматривался запрет для работодателей увольнять персонал в период карантинных ограничений, в том числе по виновным статьям Трудового кодекса, или вводить режим простоя. Эти инициативы не встретили понимания ни со стороны профсоюзов, ни со стороны работодателей. Теперь все спорные положения из документа исключены.

Новая версия проекта постановления правительства рекомендует региональным властям создавать условия для поездок на работу специалистам, отвечающим за выплату зарплаты коллективу вне зависимости от введенных в субъекте РФ ограничений. Еще одна норма касается жителей Крайнего Севера: они смогут перенести сорвавшуюся поездку на отдых на "большую землю", за которую им положена компенсация стоимости билетов, на следующий год. Кроме того, предполагается продлить сроки уведомления работников о возможности выбора между электронной и обычной трудовой книжкой до 31 октября 2020 года.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд

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