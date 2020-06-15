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Текст:   Татьяна Карабут 
17:05 15.06.2020

Пришлись ко дворам

На льготную сельскую ипотеку выделят в три раза больше госсредств

Популярность программы льготной сельской ипотеки под 3% оказалась настолько велика, что правительство решило увеличить ее финансирование. Всего до конца года будет выделено 3 млрд рублей, что позволит обеспечить жильем 45 тысяч семей.

Объем финансирования проекта на этот год будет увеличен втрое - вдобавок к имеющимся сейчас 1 млрд рублей будет выделено еще 2 млрд, сообщила вице-премьер правительства Виктория Абрамченко.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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По ее оценке, 1 млрд рублей госсредств позволяет выдать ипотечных кредитов на сумму около 28 млрд рублей на улучшение жилищных условий более 10 тысячам семей. На эти деньги можно приобрести до 1 млн кв. метров жилья. А увеличение суммы в три раза позволит обеспечить жильем более 45 тысяч семей. Объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, на которые можно купить до 4 млн кв. метров.

По словам вице-премьера, уже в первые месяцы действия программы спрос в несколько раз превысил годовой план выдачи таких кредитов. Так, Сбербанк выбрал годовой лимит госсредств в первый же день работы по программе.

Всего получить сельскую ипотеку успели 7,9 тысячи человек.

"Программу следует рассматривать и как эффективную меру поддержки развития жилищного строительства, за которым ожидаемо может последовать оживление экономической активности на селе, рост показателей занятости населения и более активное использование невостребованных земель под нужды строительства и сельхозпроизводства", - считает Абрамченко.

По программе сельской ипотеки платежи получатся ниже на треть в сравнении с обычной ставкой

Кредит в рамках программы можно получить со ставкой от 0,1% годовых, то есть практически бесплатно. А самая доступная на данный момент ипотека на покупку квартиры в новостройке составляет 6,5% годовых, отмечает председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. То есть если взять кредит на покупку жилья стоимостью 4,5 млн рублей с максимальной суммой кредита 3 млн рублей со ставкой 3% и 6,5% годовых на 25 лет, то в первом случае ежемесячный платеж составит 17,5 тысячи рублей, а во втором - 26,25 тысячи рублей.

Фото: iStock
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При этом эксперт напоминает, что зарплата в агросекторе (а многие сельские жители работают именно в этой сфере) пока ниже среднероссийской: 31 тысяча рублей против 48,3 тысячи рублей. Кроме того, крайне нуждается в обновлении и сам жилфонд в сельской местности. По данным на декабрь 2019 года, удельный вес общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованных всеми видами коммунальной инфраструктуры одновременно (водопровод, канализация, отопление), составил 34,2%.

3 млрд рублей госсредств по программе - уже серьезная сумма, считает руководитель аппарата Ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья" Кирилл Холопик. Однако, по его мнению, этого все равно мало - чтобы охватить действительно широкие слои сельского населения, на программу требуется не менее 10 млрд рублей.

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