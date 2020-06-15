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15.06.2020 10:30
Проект: Пресс-релизы

ПСБ и ВШЭ при поддержке Минобороны России провели первое онлайн-обучение военнослужащих

ПСБ в партнерстве с НИУ ВШЭ провел первый в России онлайн пилот по обучению действующих военнослужащих, увольняющихся в запас по выслуге лет. Программа переподготовки продолжалась четыре дня, в течение которых 27 военных из Москвы и Новосибирска, проходящих обучение перед увольнением из армии, получили необходимые навыки и знания для открытия своего дела.

Преподаватели ВШЭ рассказали, как выбрать идею для бизнеса и проверить ее на жизнеспособность, организовать взаимодействие с потребителями, разработать ценностное предложение и бизнес-модель. По итогам обучения были созданы и проработаны шесть бизнес-проектов, в частности экоферма и консьерж-сервис для многоквартирных домов.

"Военнослужащие, увольняющиеся в запас, - одна из тех категорий населения, которая нуждается в поддержке и получении новых навыков, необходимых в гражданской жизни. Курс малого бизнеса - хорошая возможность под руководством опытных наставников получить ценные знания для открытия своего бизнеса после увольнения в запас, - отметил старший вице-президент, директор дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. - Организация и проведение первого обучения в режиме онлайн стали для нас новым вызовом. Однако благодаря высокой дисциплине и исполнительности военнослужащих такой формат показал свою эффективность. Мы смогли реализовать все поставленные задачи, заложив основы дистанционной работы, которые позволят нашим слушателям в дальнейшем продолжить своё развитие".

Программа курса основана на экспертизе ведущего университета страны НИУ ВШЭ и опыте работы ПСБ с действующими предпринимателями. Каждый день перед слушателями выступали мотивационные спикеры, бывшие военнослужащие - владельцы успешного бизнеса и тренеры из ВШЭ.

ПСБ совместно с НИУ ВШЭ при поддержке Министерства обороны РФ организовал программу вовлечения супруг военнослужащих и военных пенсионеров в предпринимательство "Курс малого бизнеса" в 2019 году. За это время прошло уже две волны обучения жён военнослужащих, результаты которых показали заинтересованность военнослужащих и членов их семей в расширении своих компетенций в сфере предпринимательства. Цель программы - создание дополнительных возможностей для трудоустройства и профессионального роста через развитие предпринимательских навыков.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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