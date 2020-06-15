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15.06.2020 16:55
Рубрика: Экономика

Путин: Авиаперевозчики почувствуют эффект развития внутреннего туризма

Текст: Татьяна Замахина

Внутренний туризм в РФ планируется развивать такими темпами, чтобы перевозчики почувствовали экономический эффект. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Так глава государства отреагировал на выступление главы авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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- Внутренний туризм будем развивать, - заверил он, - постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал. Экономический эффект.

При этом Путин отметил, что иностранные государства пока не определились, когда будут открываться для туристов.

- Они до сих пор там с собой еще разобраться не могут, кого пускать, кого не пускать, когда там Шенген откроется, - добавил президент.

В своем выступлении Скуратов сообщил, что авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за пандемии коронавируса потеряла 94% объема перевозок. Однако в компании воспользовались мерами поддержки бизнеса и сохранили большую часть сотрудников.

Экономика Туризм Экономика Транспорт Авиатранспорт Развитие туризма в России

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