Путин: Авиаперевозчики почувствуют эффект развития внутреннего туризма

Внутренний туризм в РФ планируется развивать такими темпами, чтобы перевозчики почувствовали экономический эффект. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Так глава государства отреагировал на выступление главы авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова.

- Внутренний туризм будем развивать, - заверил он, - постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал. Экономический эффект.

При этом Путин отметил, что иностранные государства пока не определились, когда будут открываться для туристов.

- Они до сих пор там с собой еще разобраться не могут, кого пускать, кого не пускать, когда там Шенген откроется, - добавил президент.

В своем выступлении Скуратов сообщил, что авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за пандемии коронавируса потеряла 94% объема перевозок. Однако в компании воспользовались мерами поддержки бизнеса и сохранили большую часть сотрудников.