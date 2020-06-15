Путин поручил продумать новые меры поддержки граждан и экономики

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, какие меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса следует продлить на период после 1 июля. Он также предложил подумать о новых решениях в развитие действующих программ.

В ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы он напомнил, что целый ряд мер, которые были предусмотрены ранее, "1 июля истекают". "Нужно все взвесить, оценить и в ближайшее время принять решение о том, какие меры целесообразно продлить. Какие новые решения использовать дополнительно в развитие уже реализуемых программ", - сказал он.

В качестве примера он привел работающих пенсионеров. Рекомендация оставаться дома для них остается в силе во многих регионах, а срок выплат пособий истекает. "Я прошу правительство представить предложения. Прошу коллег из правительства оперативно внести такие предложения, чтобы в системной работе по поддержке граждан и экономики не было пауз и технических сбоев, чтобы все решения принимались своевременно, на опережение. Так, как в большинстве случаев нам до сих пор удавалось сделать", - сказал Владимир Путин.

Он попросил также федеральные и региональные органы власти держать процесс оказания мер поддержки под постоянным контролем. "При этом нельзя снижать внимание к текущей работе, тем более - к решению стратегических задач, к реализации наших планов и национальных проектов", - указал президент.

"Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством, обеспечить высокую динамику развития", - добавил он.