Путин попросил ОНФ следить за эффективностью мер поддержки

Президент РФ Владимир Путин попросил Общероссийский народный фронт продолжить следить за эффективностью мер поддержки граждан, бизнеса и отдельных отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавирурса.

"Я просил Общероссийский народный фронт следить за эффективностью тех мер, которые мы вырабатываем и применяем по всем тем направлениям, которые сегодня обсуждаем. Это и помощь конкретным гражданам, семьям с детьми в первую очередь, помощь предприятиям, отдельным отраслям", - отметил глава государства на совещании в режиме видеоконференции, которое он провел из Ново-Огарево.

Затем он предоставил слово руководителю исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову, который рассказал о проведенных опросах по перечисленным направлениям. "В рабочем порядке мы делимся результатами этих опросов с правительством для того, чтобы видеть все проблемные зоны", - сказал он.

Михаил Кузнецов рассказал, что, по данным этих исследований, меры поддержки семей с детьми востребованы и работают. Говоря о помощи МСП, докладчик сказал, что самой популярной мерой стали гранты на выплату заработных плат.

"У меня к вам просьба: продолжить тот мониторинг, о котором я вас просил", - обратился Владимир Путин к выступавшему. По его словам, "это очень важно, обратная связь должна быть". Также он призвал работать в контакте с кабинетом министров, чтобы коллеги могли оперативно реагировать на происходящее.