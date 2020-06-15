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15.06.2020 16:24
Рубрика: Власть

Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других странах. При этом он призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Об этом глава государства заявил, выслушав доклад министра экономического развития Максима Решетникова на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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- Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, старается сохранить, - сказал Путин. - Да, многие действительно так и делают. Это нужно поощрять и дальше. Но все-таки сокращение есть.

Глава государства привел в пример одного из граждан, с которым ранее поговорил по видеосвязи.

- Все-таки безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов, - добавил президент. - Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11-16%.

Он отметил, что в РФ до начала пандемии коронавируса уровень безработицы составлял порядка 4,5%, а сейчас составляет "в районе шести".

Поэтому все же "нужно обратить внимание" на эту ситуацию, призвал Путин.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Он также отметил, что мера по предоставлению кредитов на зарплаты работает эффективно. Работодатели могут получать средства под 2 процента. Президент призвал "посмотреть, сохраняется ли уровень зарплат в предприятиях, которые претендуют на эту меры поддержки".

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что фактическая безработица в РФ по данным Росстата на 1 июня составляла свыше 4,5 млн. Она рассчитана по методике Международной организации труда. При этом зарегистрированных безработных - 2,42 млн человек.

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