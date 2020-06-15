Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с безработицей в России лучше, чем в других странах. При этом он призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме.

Об этом глава государства заявил, выслушав доклад министра экономического развития Максима Решетникова на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

- Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, старается сохранить, - сказал Путин. - Да, многие действительно так и делают. Это нужно поощрять и дальше. Но все-таки сокращение есть.

Глава государства привел в пример одного из граждан, с которым ранее поговорил по видеосвязи.

- Все-таки безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов, - добавил президент. - Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11-16%.

Он отметил, что в РФ до начала пандемии коронавируса уровень безработицы составлял порядка 4,5%, а сейчас составляет "в районе шести".

Поэтому все же "нужно обратить внимание" на эту ситуацию, призвал Путин.

Он также отметил, что мера по предоставлению кредитов на зарплаты работает эффективно. Работодатели могут получать средства под 2 процента. Президент призвал "посмотреть, сохраняется ли уровень зарплат в предприятиях, которые претендуют на эту меры поддержки".

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что фактическая безработица в РФ по данным Росстата на 1 июня составляла свыше 4,5 млн. Она рассчитана по методике Международной организации труда. При этом зарегистрированных безработных - 2,42 млн человек.