В России удалось сработать на опережение, сбить развитие эпидемии коронавируса и сгладить ее последствия. Поддержку бизнеса при пандемии президент сравнил с мобилизацией промышленности в годы войны, а также заявил, что потребуются новые шаги по поддержке граждан и бизнеса.

В понедельник глава государства провел видеоконференцию по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. В ней приняли участие не только чиновники, но и обычные люди, те, кого государство поддержало в трудное время. Владимир Путин напомнил, что вопросы реализации мер поддержки - на постоянном контроле. И важно не только то, насколько четко исполняются поручения и соблюдаются сроки. "Главное - это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер", - сказал он. "Когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения - как и во всем мире - неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, и на доходах, благополучии людей", - отметил президент. "Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей, сработать на опережение, в целом нам это удается сделать. Необходимо было сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия", - подчеркнул он.

"Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы", - продолжил Путин. Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда. Расчет был на максимальную эффективность, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается. "Такой подход исключал любой популизм", - заметил президент. При этом действовал принцип адресности, учета конкретных жизненных ситуаций.

Главное - это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка для конкретных граждан, семей, предприятий

Глава государства попросил рассказать, как идет реализация прямых выплат на детей, напомнил о мерах поддержки тех, кто временно потерял работу, самозанятых, а также льготном кредитовании. Было очень важно, чтобы люди в непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе приобретение жилья, а напротив, получили дополнительные возможности. Поэтому появилась программа льготной ипотеки по ставке 6,5 процента, и Путин предложил посмотреть, как она работает и что нужно донастроить.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что выплаты по 5 тысяч рублей получили родители 4,2 млн детей до 3 лет, по 10 тысяч рублей - родители 19,8 млн детей от 3 до 16 лет. Дополнительные меры поддержки предусмотрены для малообеспеченных семей.

На 1 июня, по предварительным данным Росстата, общее число безработных - свыше 4,5 млн человек. За два месяца их стало больше почти на 1 млн 50 тысяч. В центрах занятости зарегистрированы 2 млн 424 тысячи человек. Было увеличено минимальное пособие по безработице, напомнил Котяков и еще отметил замедление роста численности зарегистрированных безработных. "Каждый второй гражданин, оставшийся без работы, охвачен мерами господдержки", - заверил министр. "Полную стабилизацию на рынке труда планируем в IV квартале 2020 года", - заключил он.

О том, как все происходит на деле с соцвыплатами, рассказали люди из регионов - Рязанской и Омской областей, Башкирии. Все они заявили, что оформить заявления на поддержку (как на детей, так и в связи с утратой работы) было легко и просто, получили деньги оперативно и очень рады подспорью.

Министр экономического развития Максим Решетников заметил, что в апреле под ограничениями было 15 млн рабочих мест, сейчас - 5 млн, а к концу недели будет 2,5 млн. "Экономика достаточно быстро открывается, ограничения снимаются, и это отражается в показателях экономической активности", - сказал он. Динамика есть, хотя, конечно, докризисный уровень пока не достигнут, констатировал чиновник. По его словам, в экономику с начала года дополнительно поступило 2,5 трлн рублей. Министр сообщил, что правительство прорабатывает меры поддержки бизнесу на допоборудование с учетом новых санэпидтребований. И еще заявил, что бизнес не сокращает рабочие места, а в большей степени пытается максимально их сохранить, на это же направлены и программы в рамках антикризисных планов.

"Безработица у нас подросла, где-то около 1,5 процента. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула на 11-16 процентов", - сравнил Путин. В нашей стране уровень безработицы был около 4,5 процента, а сейчас в районе 6 процентов. То есть она все же растет и нужно на это обратить внимание, поручил он. И указал посмотреть на проблемы арендодателей в связи с пандемией.

На совещании выступил представитель одной из авиакомпаний, поблагодарив за поддержку отрасли. "Многие иностранные государства, вы знаете, не открываются. Они до сих пор с собой еще разобраться не могут, кого пускать, кого не пускать, когда там Шенген откроется. Внутренний туризм будем развивать. Постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал экономически", - заверил его Путин. "Для нас это самое главное. Мы способны заработать деньги - нам только дать главное, где летать, открыть регионы, конечно, Крым, и страны СНГ", - согласился собеседник.

"Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и с ходу, в поле, запустили производство и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы просто были обязаны это сделать и работать еще лучше", - заявил Владимир Путин, комментируя выступление одного из участников совещания.

Глава государства призвал аккуратно изменить "обветшалые", устаревшие нормы и правила, мешающие развитию строительной отрасли. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в банки поступило 170 тысяч заявок на льготную ипотеку под 6,5 процента. Стройка по всей стране оживилась. Создано несколько сотен тысяч рабочих мест. Показатель по ипотеке в рамках нацпроекта точно будет перевыполнен, заверил он. До конца года примерно 40 тысяч обманутых дольщиков получат гарантии на получение в ближайший год квартир.

Президент поручил правительству проработать все предложения и оценки, если есть сбои - донастроить, скорректировать принятые решения, учесть опыт их реализации при разработке новых шагов по поддержке граждан и экономики. "А они, думаю, будут необходимы", - сказал он. В ближайшее время нужно определить, какие меры нужны, какие целесообразно продлить и что сделать дополнительно в развитие существующих программ. В частности, Путин попросил оперативно представить предложения по поддержке работающих пенсионеров, которые вынуждены оставаться дома в связи с ограничениями.

В системной работе по поддержке граждан и экономики не должно быть пауз и технических сбоев, предостерег глава государства. Все решения должны приниматься своевременно, на опережение, а реализация неотложных мер поддержки должна быть под постоянным контролем. Также нельзя забывать и о реализации стратегических задач, нацпроектов. "Нам надо не просто восстановить экономику, а восстановить ее с новым качеством", - заключил президент.