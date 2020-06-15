Путин сравнил поддержку бизнеса с мобилизацией промышленности в годы войны

Во время войны промышленные предприятия СССР в кратчайшие сроки смогли наладить производство танков в эвакуации. В нынешних условиях власти должны справиться с экономическими последствиями коронавируса и работать еще лучше. Такую аналогию провел президент России Владимир Путин в ходе совещания по поддержке экономики и социальной сферы в понедельник.

Один из участников видеоконференции - генеральный директор калиниградского спортивного клуба "Альбатрос" Сергей Беланов заявил, что "вертикаль власти от Кремля до Калининграда работает эффективно". Он удивился, как быстро федеральные органы власти и банки запустили программы поддержки предпринимателей и заемщиков. "Для меня это просто поразительно", - сказал бизнесмен.

"Во время войны за несколько недель вывезли все промышленные предприятия почти из европейской части. И сходу, в поле, запустили производство и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы просто обязаны это сделать и работать еще лучше", - ответил на это Владимир Путин.

"Вам за оценку спасибо, мне очень приятно это слушать", - добавил президент и выразил надежду, что Беланов и его коллеги смогут эффективно воспользоваться всеми мерами государственной поддержки.