Путин заявил о минимизации последствий пандемии

В России удалось сработать на опережение, сбить развитие эпидемии коронавируса и сгладить ее последствия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции, которое он провел из Ново-Огарево.

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"Когда принимались самые первые шаги по борьбе с эпидемией, мы понимали, что вынужденные ограничения, как и во всем мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, - и на доходах, благополучии людей", - отметил Владимир Путин.

"Нужно было решать две задачи - защитить безопасность людей, сработать на опережение - и в целом нам это удается сделать, сбить развитие эпидемии, - сказал президент. - И минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия".

"Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы", - продолжил Путин.

"Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учетом развития обстановки и ситуации в экономике, на рынке труда", - подчеркнул глава государства, добавив, что был расчет на максимальную эффективность, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается.

"Такой подход исключал любой популизм", - заметил президент. При этом действовал принцип адресности, учета конкретных жизненных ситуаций, с которыми столкнулись люди.