Путин заявил Вучичу позицию России по Косово

Президент России высказался за выработку компромисса по Косово, приемлемого для Белграда. О косовском урегулировании и активизации сотрудничества, в том числе по части отмены мер, связанных с пандемией, шла речь в телефонном разговоре лидеров двух стран.

Александр Вучич позвонил Владимиру Путину. Президенты позитивно оценили высокий уровень стратегического партнерства и обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества - в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией. Александр Вучич: Россию и Сербию объединяет честная дружба Сербский лидер подтвердил участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня, посвященных 75-летию Победы, сообщили в пресс-службе Кремля. Главы государств подробно обменялись мнениями по проблематике косовского урегулирования. Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Совбезом ООН.