Конечно, "черные" и "белые" - по факту, но не по моральной оценке, снаружи, но не изнутри. "Абсолютно черные/белые" люди - абстракция, особенно в политике. Есть примеры идеальной черноты (Гитлер!), но потому-то их так крепко и помнят, что это редчайшие исключения. А про Идеально Белых я даже и не слыхал (ну кроме святых - для верующих в ту или иную религию/идеологию). В современном Мире этаких Дьяволов-Ангелов не назовешь.

Тем более нет идеально черных/белых общностей (кроме каких-то банд садистов-убийц) и уж наверняка - народов, классов и т.д. У каждой группы - представление о своих интересах/обидах, заслугах и т.д. и своя (а в чем-то у всех схожая) мораль. Кстати, проверенный ход к собственному потемнению - поиск Абсолютно Черных вокруг себя.

Больше того. Не только нет ВЕЧНО (во всем) черных/белых. Как правило, ошибка видеть их даже в КОНКРЕТНЫХ драках - т.е. одна сторона, "наши", 100% права (вынужденно защищается), другая, "они", 100% неправа (совершает агрессию, без всякой причины и повода).Так бывает, но - редко. И данный случай не из этого ряда. Своя правда есть у обеих сторон, даже если взять крайние точки.

"Злые полицейские" видели громадного, агрессивного амбала, почем им было знать, что душат не просто рецидивиста, а Свободу и Человеческое Достоинство Америки. Ну а "идейные гопники" считают, что грабят "в знак протеста", от магазинов не убудет, а "расистов Трампа" надо поставить на колени - кроме силы они ничего не понимают.

И Трамп, и демократы раскалывают страну пополам, консолидируя свою сторону баррикады

В СМИ идет яростный спор: "Стакан наполовину полон - нет, наполовину пуст!" Национальный - нет, социальный! Вечный расовый вопрос - нет, вечный квартирный! Да о чем крик? Есть и то и другое. Негры (уж позволю себе неполиткорректность - в конце концов страна Нигерия не сменила же название!) в среднем в США много беднее белых (за чертой бедности 21% негров, 10% белых), поэтому обе линии сплетены.

"Жестокие белые расисты, духовные потомки рабовладельцев, не дают неграм социально дышать, невозможно получить хорошее образование, загоняют в гетто, просто вынуждают к преступлениям, а потом имеют подлость в этом обвинять негров, которые не "преступники", а ЖЕРТВЫ Преступного Государства и общества!"

"Негры, как правило, не способны пробиться в конкурентом обществе, они агрессивны, но вечно "изображают жертву". Те, у кого есть сила воли и амбиции, достигают всего - Обама, К. Райс, ген .К. Пауэлл, масса спортсменов, певцов и т.д. Но большинство - да, ленивы, безалаберны, безответственны и жестоки. Вот почему нет ни одного успешного государства в Африке - кто мешает?! А в США - кто "помогает" тем же эмигрантам китайцам или индусам? Никто. Сами себе помогают - и вот в бизнесе или хай-теке, как правило, догоняют и перегоняют белых американцев, а не торгуют наркотой и не громят магазины! Америка - страна огромных (пусть и не совсем равных) возможностей. Просто азиаты ХОТЯТ пользоваться этими шансами, а негры в массе своей НЕ ХОТЯТ. И ни либеральное мытье, ни погромное катанье не помогут - причина в них самих".

Аргументы обеих сторон наизусть известны, доля правды есть там и там, но найти "золотую середину примирения" - невозможно.

Понятны мультипликаторы конфликта.

"А поутру они проснулись" - молодежь озверела от неподвижности на карантине, хотела "размяться". Все это легло на избирательную кампанию. И Трамп, и демократы раскалывают страну пополам, консолидируя свою сторону баррикады. Конечно, публичное убийство белым полисменом негра, который "не мог дышать", - просто подарок для всех политиков. Демократы (среди 233 конгрессменов от демпартии - 49 негров, среди 197 республиканцев - 1 негр, так что приоритеты партий ясны) получили новое "место встречи, которое изменить нельзя", новый повод с новой силой ненавидеть "кровавый режим расиста Трампа". Республиканцы, глядя на распиаренные погромы, получили свой адреналин - "они не пройдут! Сплотимся вокруг Трампа, спасающего Америку от "этих"!

В 2019 году при задержаниях полиция убила 370 белых (шума не было) и 235 черных (шума было!..)

Кстати, для любителей цифр. В 2018-м в США по обвинению в убийствах арестовано ок. 4900 белых (60% населения страны),больше 6300 черных (13% населения), ок. 1600 испаноязычных (18% населения) и 300 "азиатов" (6% населения"). Если считать это маркером общей агрессивности, то легко оценить, какая расовая группа чаще склонна к насилию. Да, а в 2019 году при задержаниях полиция убила 370 белых (шума не было) и 235 черных (шума было!..).

"Что же из этого следует?"

Следует - жить. Жизнь большого общества не предполагает всеобщей тихой гармонии. Конфликты - включая насильственные - не просто неизбежная, но НЕОБХОДИМАЯ часть социальной жизни, вечный двигатель. История Америки - с Гражданской войной, позором Вьетнама, расизмом и борьбой с ним, резким контрастом интеллектуалов и полуграмотных, богатых и бедных (раскол общества усилился в последние годы, страдает средний класс) - вовсе нетриумфальный марш к Сияющему Happy End. Это ЖИВАЯ, с болью история, "диалектическая спираль", развитие через ПРЕОДОЛЕНИЕ проблем - путем создания новых проблем и новых возможностей. В национальной (белой и черной) культуре США есть "культура протеста", вплоть до записанного в Конституции "права на восстание". Слова Мао "бунт - дело правое" - это про мировоззрение США. Но все дело в МЕРЕ: его же "винтовка рождает власть" - не про Америку. Революционная ТРАДИЦИЯ - не всегда ведет к революционной СИТУАЦИИ. До сих пор известная формула "то, что не убивает, - то делает сильнее" работала в Америке - драматичной, оптимистичной, грубой, великой.