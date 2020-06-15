Ракова: В столице провели 3 млн ПЦР-тестов на COVID-19

Трех миллионов ПЦР-тестов достигло в Москве исследование на коронавирус.

- Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в городе, Москва продолжает наращивать объемы тестирования, - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Это необходимо в первую очередь для безопасности горожан. Городские, федеральные и частные лаборатории уже провели 3 миллиона ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию.

Для выявления заболевших в столице используются разные методики. В частности, в ходе ПЦР-анализов выявляется вирус в острой фазе протекания заболевания.

Напомним, в обязательном порядке в Москве тест на коронавирус берется у людей с признаками ОРВИ. Проводится тестирование и всем пациентам с пневмонией, а так же тем, кто живет с заболевшими COVID-19.

Кроме того, в Москве организован скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями - медицинских и соцработников, сотрудников транспорта, ЖКХ, полиции. Тестирование на коронавирус также проходят пациенты неинфекционных стационаров.

С 14 мая в городе было запущено тестирование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников проводился методом случайной выборки. С 27 мая по поручению мэра Москвы в столице пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции может любой желающий по предварительной записи. По данным последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения. Более подробно с результатами исследования популяционного иммунитета можно ознакомиться на сайте.